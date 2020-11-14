https://ria.ru/20201114/kooperativ-1584619145.html

Правительство одобрило изменения в законы о кооперативах

Правительство одобрило изменения в законы о кооперативах

Правительство РФ одобрило упрощение создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:58

2020-11-14T13:58

2020-11-14T13:58

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правительство рф

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что законопроект вносит изменения в федеральные законы "О сельскохозяйственной кооперации" и "О производственных кооперативах"."Внесение законопроекта продиктовано необходимостью уточнения вопросов кооперативного управления, в том числе в части упрощения процедуры создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, исключения неправомерной деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, исключённых из числа членов саморегулируемой организации, организации в кооперативе процедуры внутреннего контроля, в том числе в вопросах формирования имущественной базы кооператива", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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