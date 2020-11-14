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Правительство одобрило изменения в законы о кооперативах
Правительство одобрило изменения в законы о кооперативах
Правительство РФ одобрило упрощение создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:58
2020-11-14T13:58
2020-11-14T13:58
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правительство рф
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что законопроект вносит изменения в федеральные законы "О сельскохозяйственной кооперации" и "О производственных кооперативах"."Внесение законопроекта продиктовано необходимостью уточнения вопросов кооперативного управления, в том числе в части упрощения процедуры создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, исключения неправомерной деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, исключённых из числа членов саморегулируемой организации, организации в кооперативе процедуры внутреннего контроля, в том числе в вопросах формирования имущественной базы кооператива", - говорится в сообщении.
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россия, правительство рф, экономика
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ
одобрило упрощение создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, сообщается на сайте кабмина
.
Отмечается, что законопроект вносит изменения в федеральные законы "О сельскохозяйственной кооперации" и "О производственных кооперативах".
"Внесение законопроекта продиктовано необходимостью уточнения вопросов кооперативного управления, в том числе в части упрощения процедуры создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами, исключения неправомерной деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, исключённых из числа членов саморегулируемой организации, организации в кооперативе процедуры внутреннего контроля, в том числе в вопросах формирования имущественной базы кооператива", - говорится в сообщении.