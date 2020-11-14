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В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газа в колодце
В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газа в колодце
Двое рабочих пострадали при взрыве газа, скопившегося в колодце, на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:52
2020-11-14T14:43
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при взрыве газа, скопившегося в колодце, на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Происшествие случилось на улице Бутлерова, дом 15.Также он отметил, что сейчас пострадавших осматривают медики.Один из рабочих, которые пострадали при взрыве газа при проведении огневых работ в колодце на юго-западе Москвы, госпитализирован, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, где пострадали рабочие из-за взрыва газа, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова."В ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности. Ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре города Москвы", - заявила Нефедова.
https://ria.ru/20201113/rabochiy-1584535047.html
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москва, происшествия

В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газа в колодце

11:52 14.11.2020 (обновлено: 14:43 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при взрыве газа, скопившегося в колодце, на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.
Происшествие случилось на улице Бутлерова, дом 15.
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"Рабочие проводили работы в колодце. Из-за скопившегося в нем газа произошел взрыв. Два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что сейчас пострадавших осматривают медики.
"Возгорания после взрыва не последовало. Обстановка спокойная", - добавил собеседник.
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Один из рабочих, которые пострадали при взрыве газа при проведении огневых работ в колодце на юго-западе Москвы, госпитализирован, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.
"При проведении огневых работ в колодце произошел хлопок газа. Два человека пострадали. Один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, где пострадали рабочие из-за взрыва газа, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности. Ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре города Москвы", - заявила Нефедова.
 
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