https://ria.ru/20201114/kolodets-1584603933.html

В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газа в колодце

В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газа в колодце

Двое рабочих пострадали при взрыве газа, скопившегося в колодце, на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:52

2020-11-14T11:52

2020-11-14T14:43

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:292:3076:2022_1400x0_80_0_0_f3c9295637bc978962b0eecacad802b9.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при взрыве газа, скопившегося в колодце, на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Происшествие случилось на улице Бутлерова, дом 15.Также он отметил, что сейчас пострадавших осматривают медики.Один из рабочих, которые пострадали при взрыве газа при проведении огневых работ в колодце на юго-западе Москвы, госпитализирован, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, где пострадали рабочие из-за взрыва газа, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова."В ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности. Ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре города Москвы", - заявила Нефедова.

https://ria.ru/20201113/rabochiy-1584535047.html

https://realty.ria.ru/20201111/stroitelstvo-1584151376.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия