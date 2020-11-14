Кибатлеты испытали российское оборудование для реабилитации
© Фото предоставлено организатором мероприятияУчастник чемпионата мира Cybathlon 2020
© Фото предоставлено организатором мероприятия
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве стартовал российский этап чемпионата мира Cybathlon-2020. 13 ноября на трассы чемпионата в центре спортивных технологий Москомспорта вышли пять команд в составе сборной РФ по кибатлетике и испытали устройства для реабилитации, сообщают организаторы российского этапа.
"Второе в истории уникальное соревнование пилотов – тестировщиков современных ассистивных устройств и производителей технических средств реабилитации Cybathlon объединило 54 команды из 21 страны мира. На специально оборудованных трассах в Москве были испытаны возможности использования в решении бытовых задач таких технических средств реабилитации отечественного производства, как бионические протезы рук, силовые протезы ног, электрифицированные коляски, экзоскелеты и интерфейсы "мозг – компьютер", — сообщается в пресс-релизе организаторов.
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В этом году чемпионат мира проходит на домашних площадках участников соревнований. В пяти дисциплинах в составе сборной России выступили пять российских команд, представляющих производителей современных ассистивных технологий: "Моторика", "Орто-Космос", "Нейроботикс", "Катэрвил" и "ЭкзоАтлет".
"Чемпионат имеет важное значение как для людей, которую нуждаются в ассистивных технологиях, так и для отечественных производителей технических средств реабилитации. В условиях спортивной конкуренции наши разработчики испытывают вспомогательные технологии и могут на деле проверить, как ассистивные устройства помогают людям выполнять ежедневные задачи, активно участвовать в жизни общества", — отметил Андрей Давидюк, председатель правления союза "Кибатлетика".
В дисциплине BCI кибатлет предпринял три попытки преодоления гоночной трассы в видеоигре за счет концентрации на внутренних состояниях. С помощью шлема с электродами сигналы мозга считывались специальной программой и отправляли сигналы управления гоночным автомобилем. В соревновании участников на электрифицированных колясках в этом году представлены восемь команд, в том числе из России. Пилот Ларин испытал кресло-коляску при проезде и спуске по лестнице, маневрируя в ограниченном пространстве.
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Наиболее популярная дисциплина чемпионата в этом году – соревнование участников с протезами рук. Россию представляла пилот команды Super Motorica Элина Жукова. Она боролась за первенство с 12 кибатлетами.
Ринат Хусаинов, пилот команды "Орто-Космос", боролся за лидерство с шестью международными соперниками в дисциплине LEG. С помощью различных испытаний судьи проверили, позволяет ли пилоту протез ноги ходить как можно более естественно и симметрично.
Результаты организаторы чемпионата обещают объявить 14 ноября на сайте соревнований.