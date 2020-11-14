https://ria.ru/20201114/khurma-1584635506.html

Любовь мальчика к хурме обернулась "деревянным" комком в желудке

Любовь мальчика к хурме обернулась "деревянным" комком в желудке

В Китае ребенок попал в больницу после того, как съел переел хурмы. Об этом пишет издание Global Times. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:06

2020-11-14T16:06

2020-11-14T17:08

фуцзянь

китай

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Китае ребенок попал в больницу после того, как съел переел хурмы. Об этом пишет издание Global Times.Инцидент произошел в провинции Фуцзянь. Пятилетний мальчик съел четыре плода хурмы подряд, после чего у него начались сильные боли в животе. Медики в больнице сделали УЗИ ребенку и нашли причину болей. В желудке мальчика образовался комок длиною семь сантиметров и шириною три сантиметра. Он весил 250 граммов. Как пояснили врачи, твердый, как дерево, комок образовался из-за хурмы: содержащиеся в ней кислоты вступили в реакцию с белками и клетчаткой в желудке мальчика, что превратило не до конца переваренные плоды в плотный шар.Медики решили провести операцию: они раздробили комок на мелкие кусочки и извлекли их.Операция заняла девять часов и завершилась успешно. Мальчик поправился, и вскоре его выписали из больницы.

https://rsport.ria.ru/20200907/khurma-1576853113.html

фуцзянь

китай

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фуцзянь, китай, в мире