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Любовь мальчика к хурме обернулась "деревянным" комком в желудке
Любовь мальчика к хурме обернулась "деревянным" комком в желудке
В Китае ребенок попал в больницу после того, как съел переел хурмы. Об этом пишет издание Global Times. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:06
2020-11-14T16:06
2020-11-14T17:08
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Китае ребенок попал в больницу после того, как съел переел хурмы. Об этом пишет издание Global Times.Инцидент произошел в провинции Фуцзянь. Пятилетний мальчик съел четыре плода хурмы подряд, после чего у него начались сильные боли в животе. Медики в больнице сделали УЗИ ребенку и нашли причину болей. В желудке мальчика образовался комок длиною семь сантиметров и шириною три сантиметра. Он весил 250 граммов. Как пояснили врачи, твердый, как дерево, комок образовался из-за хурмы: содержащиеся в ней кислоты вступили в реакцию с белками и клетчаткой в желудке мальчика, что превратило не до конца переваренные плоды в плотный шар.Медики решили провести операцию: они раздробили комок на мелкие кусочки и извлекли их.Операция заняла девять часов и завершилась успешно. Мальчик поправился, и вскоре его выписали из больницы.
https://rsport.ria.ru/20200907/khurma-1576853113.html
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фуцзянь, китай, в мире
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
В Китае
ребенок попал в больницу после того, как съел переел хурмы. Об этом пишет издание Global Times
.
Инцидент произошел в провинции Фуцзянь
. Пятилетний мальчик съел четыре плода хурмы подряд, после чего у него начались сильные боли в животе.
Медики в больнице сделали УЗИ ребенку и нашли причину болей. В желудке мальчика образовался комок длиною семь сантиметров и шириною три сантиметра. Он весил 250 граммов.
Как пояснили врачи, твердый, как дерево, комок образовался из-за хурмы: содержащиеся в ней кислоты вступили в реакцию с белками и клетчаткой в желудке мальчика, что превратило не до конца переваренные плоды в плотный шар.
Медики решили провести операцию: они раздробили комок на мелкие кусочки и извлекли их.
Операция заняла девять часов и завершилась успешно. Мальчик поправился, и вскоре его выписали из больницы.