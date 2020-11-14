https://ria.ru/20201114/kholod-1584580673.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о приближающихся заморозках. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T05:02
2020-11-14T05:02
2020-11-14T05:02
марина макарова
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569388643_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_947f43c3a615eb202e0314511654d62e.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о приближающихся заморозках.По словам специалиста, на предстоящих выходных сохранится температура немного теплее климатической нормы, но погода изменится уже в начале следующей недели.Кроме того, синоптик предполагает, что одновременно с похолоданием в Московском регионе повысится атмосферное давление.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569388643_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b77dd5b59bc7969abb6687f9792d0803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина макарова, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество