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Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о приближающихся заморозках. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T05:02
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марина макарова
погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о приближающихся заморозках.По словам специалиста, на предстоящих выходных сохранится температура немного теплее климатической нормы, но погода изменится уже в начале следующей недели.Кроме того, синоптик предполагает, что одновременно с похолоданием в Московском регионе повысится атмосферное давление.
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марина макарова, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

05:02 14.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о приближающихся заморозках.
По словам специалиста, на предстоящих выходных сохранится температура немного теплее климатической нормы, но погода изменится уже в начале следующей недели.

"Мы ожидаем понижения температуры. Ночью в понедельник в Москве -1…-3 градуса, по области до минус 6. В дневные часы в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса. <…> Во вторник-среду – переменная облачность, и есть вероятность, что увидим солнышко. Но температура продолжит понижаться: ночью -3…-8 градусов, днём -4…+1 по области и около нуля в Москве", — Сказала Макарова в беседе с "НСН".

Кроме того, синоптик предполагает, что одновременно с похолоданием в Московском регионе повысится атмосферное давление.
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Марина МакароваПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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