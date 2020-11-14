Москвичей предупредили о резком похолодании

"Мы ожидаем понижения температуры. Ночью в понедельник в Москве -1…-3 градуса, по области до минус 6. В дневные часы в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса. <…> Во вторник-среду – переменная облачность, и есть вероятность, что увидим солнышко. Но температура продолжит понижаться: ночью -3…-8 градусов, днём -4…+1 по области и около нуля в Москве", — Сказала Макарова в беседе с "НСН".