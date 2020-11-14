https://ria.ru/20201114/khit-1584667167.html

NI рассказал об "экспортном хите" среди российского оружия

NI рассказал об "экспортном хите" среди российского оружия

Российский танк Т-90 за прошедшие 30 лет блестяще зарекомендовал себя на экспортном рынке, считает издание National Interest. РИА Новости, 14.11.2020

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т-90

т-80

сша

технологии

безопасность

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский танк Т-90 за прошедшие 30 лет блестяще зарекомендовал себя на экспортном рынке, считает издание National Interest.Как отмечает издание, Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики позднесоветских танков, которые National Interest называет лучшими в своем классе."По сути, идея Т-90 — это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80", — указывается в статье.Издание отмечает трехуровневую систему защиты танка и универсальное вооружение."Сочетание надежных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающемся мире", — приходит к выводу National Interest.Как указывают авторы статьи, Т-90 и его варианты, которые стоят на вооружении более чем десятка стран уже на протяжении 30 лет, являются мощным напоминанием, чего может достичь сочетание практичности и рентабельности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/t-72-1578095774.html

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

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россия, т-90, т-80, сша, технологии, безопасность