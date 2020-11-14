Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201114/khit-1584667167.html
NI рассказал об "экспортном хите" среди российского оружия
NI рассказал об "экспортном хите" среди российского оружия
Российский танк Т-90 за прошедшие 30 лет блестяще зарекомендовал себя на экспортном рынке, считает издание National Interest. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T22:54
2020-11-14T22:55
россия
т-90
т-80
сша
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577776568_0:165:3348:2048_1400x0_80_0_0_1876ba8a05ede0722baef3b22838c1d4.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский танк Т-90 за прошедшие 30 лет блестяще зарекомендовал себя на экспортном рынке, считает издание National Interest.Как отмечает издание, Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики позднесоветских танков, которые National Interest называет лучшими в своем классе."По сути, идея Т-90 — это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80", — указывается в статье.Издание отмечает трехуровневую систему защиты танка и универсальное вооружение."Сочетание надежных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающемся мире", — приходит к выводу National Interest.Как указывают авторы статьи, Т-90 и его варианты, которые стоят на вооружении более чем десятка стран уже на протяжении 30 лет, являются мощным напоминанием, чего может достичь сочетание практичности и рентабельности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/t-72-1578095774.html
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577776568_497:0:3228:2048_1400x0_80_0_0_7046180809105afc77cde2416b55af3c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, т-90, т-80, сша, технологии, безопасность

NI рассказал об "экспортном хите" среди российского оружия

22:54 14.11.2020 (обновлено: 22:55 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-90А на командно-штабных учениях "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
Танк Т-90А на командно-штабных учениях Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский танк Т-90 за прошедшие 30 лет блестяще зарекомендовал себя на экспортном рынке, считает издание National Interest.
Как отмечает издание, Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики позднесоветских танков, которые National Interest называет лучшими в своем классе.
Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 11:42
Надежная броня. Эксперты определили лучший танк для "третьей мировой"
"По сути, идея Т-90 — это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80", — указывается в статье.
Издание отмечает трехуровневую систему защиты танка и универсальное вооружение.
"Сочетание надежных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающемся мире", — приходит к выводу National Interest.
Как указывают авторы статьи, Т-90 и его варианты, которые стоят на вооружении более чем десятка стран уже на протяжении 30 лет, являются мощным напоминанием, чего может достичь сочетание практичности и рентабельности.
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020 - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 15:46
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
 
РоссияТ-90Т-80СШАТехнологииБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
03:33Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Лента новостейМолния