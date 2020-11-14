https://ria.ru/20201114/khakasiya-1584584006.html

В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19

В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19

Ряд важных организационных решений принят для стабилизации эпидемиологической ситуации в Хакасии, в том числе по поставкам экспресс-тестов на коронавирусную... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T07:45

2020-11-14T07:45

2020-11-14T07:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей меняйло

республика хакасия

общество

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НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Ряд важных организационных решений принят для стабилизации эпидемиологической ситуации в Хакасии, в том числе по поставкам экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и кислородных концентраторов, сообщает в субботу пресс-служба полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло, который уже несколько дней работает в республике.Хакасия входит в число регионов, где сложилась наиболее критичная ситуация с коронавирусом, там заняты более 95% коек. По поручению главы Минздрава в регион выехали специалисты для организации медпомощи и ее аудита. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя. В четверг Меняйло заявил, что социальное напряжение с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме.Полпредство сообщает, что для повышения эффективности оказания медпомощи пациентам с коронавирусом из резервного фонда республики выделено 77 миллионов рублей. В том числе 31 миллион рублей направлен на закупку кислородных концентраторов, 31 миллион – на приобретение дополнительного оборудования и 15 миллионов на закупку экспресс-тестов. Уже достигнута договоренность о поставке 9,5 тысячи экспресс-тестов для выявления COVID-19. Первая партия объемом 4,5 тысячи штук будет доставлена в регион 16 ноября, вторая ожидается 25 ноября.Также 15 ноября в республику дополнительно поступит 1 тысяча экспресс-тестов, приобретенных в рамках благотворительной помощи. Сейчас в регионе проводится 1,5 тысячи тестов в сутки. Ожидается, что 16 ноября эта цифра вырастет до 2,2 тысячи в сутки. В регионе модернизируют работу лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19.Кроме того, в республике увеличено число бригад скорой помощи, в том числе инфекционных. Для внедрения в работу новой схемы маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Республиканской клинической офтальмологической больницы имени Н.М. Одёжкина разворачивается приемно-сортировочно-распределительный центр. Также ведется согласование порядка выдачи и доведения медпрепаратов до амбулаторных больных с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584439232.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/khakasiya-covid-1584216998.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей меняйло, республика хакасия, общество