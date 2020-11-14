https://ria.ru/20201114/khakasiya-1584584006.html
В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
Ряд важных организационных решений принят для стабилизации эпидемиологической ситуации в Хакасии, в том числе по поставкам экспресс-тестов на коронавирусную... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T07:45
2020-11-14T07:45
2020-11-14T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей меняйло
республика хакасия
общество
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Ряд важных организационных решений принят для стабилизации эпидемиологической ситуации в Хакасии, в том числе по поставкам экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и кислородных концентраторов, сообщает в субботу пресс-служба полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло, который уже несколько дней работает в республике.Хакасия входит в число регионов, где сложилась наиболее критичная ситуация с коронавирусом, там заняты более 95% коек. По поручению главы Минздрава в регион выехали специалисты для организации медпомощи и ее аудита. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя. В четверг Меняйло заявил, что социальное напряжение с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме.Полпредство сообщает, что для повышения эффективности оказания медпомощи пациентам с коронавирусом из резервного фонда республики выделено 77 миллионов рублей. В том числе 31 миллион рублей направлен на закупку кислородных концентраторов, 31 миллион – на приобретение дополнительного оборудования и 15 миллионов на закупку экспресс-тестов. Уже достигнута договоренность о поставке 9,5 тысячи экспресс-тестов для выявления COVID-19. Первая партия объемом 4,5 тысячи штук будет доставлена в регион 16 ноября, вторая ожидается 25 ноября.Также 15 ноября в республику дополнительно поступит 1 тысяча экспресс-тестов, приобретенных в рамках благотворительной помощи. Сейчас в регионе проводится 1,5 тысячи тестов в сутки. Ожидается, что 16 ноября эта цифра вырастет до 2,2 тысячи в сутки. В регионе модернизируют работу лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19.Кроме того, в республике увеличено число бригад скорой помощи, в том числе инфекционных. Для внедрения в работу новой схемы маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Республиканской клинической офтальмологической больницы имени Н.М. Одёжкина разворачивается приемно-сортировочно-распределительный центр. Также ведется согласование порядка выдачи и доведения медпрепаратов до амбулаторных больных с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584439232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей меняйло, республика хакасия, общество
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости.
Ряд важных организационных решений принят для стабилизации эпидемиологической ситуации в Хакасии, в том числе по поставкам экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и кислородных концентраторов, сообщает в субботу пресс-служба полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло,
который уже несколько дней работает в республике.
Хакасия входит в число регионов, где сложилась наиболее критичная ситуация с коронавирусом, там заняты более 95% коек. По поручению главы Минздрава в регион выехали специалисты для организации медпомощи и ее аудита. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя. В четверг Меняйло заявил, что социальное напряжение с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме.
"К настоящему моменту для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе принят ряд важных организационных решений", - говорится в сообщении по итогам очередного заседания регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса, которое вечером в пятницу провел полпред.
Полпредство сообщает, что для повышения эффективности оказания медпомощи пациентам с коронавирусом из резервного фонда республики выделено 77 миллионов рублей. В том числе 31 миллион рублей направлен на закупку кислородных концентраторов, 31 миллион – на приобретение дополнительного оборудования и 15 миллионов на закупку экспресс-тестов. Уже достигнута договоренность о поставке 9,5 тысячи экспресс-тестов для выявления COVID-19. Первая партия объемом 4,5 тысячи штук будет доставлена в регион 16 ноября, вторая ожидается 25 ноября.
"Уже сегодня необходимо определить, в какие конкретно медицинские учреждения будет направлена первая партия экспресс-тестов, при этом их распределение должно согласовываться с главным инфекционным врачом республики", - приводятся в сообщении слова Меняйло, который также подчеркнул, что график поставок должен быть под постоянным контролем.
Также 15 ноября в республику дополнительно поступит 1 тысяча экспресс-тестов, приобретенных в рамках благотворительной помощи. Сейчас в регионе проводится 1,5 тысячи тестов в сутки. Ожидается, что 16 ноября эта цифра вырастет до 2,2 тысячи в сутки. В регионе модернизируют работу лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19.
Кроме того, в республике увеличено число бригад скорой помощи, в том числе инфекционных. Для внедрения в работу новой схемы маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Республиканской клинической офтальмологической больницы имени Н.М. Одёжкина разворачивается приемно-сортировочно-распределительный центр. Также ведется согласование порядка выдачи и доведения медпрепаратов до амбулаторных больных с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф