https://ria.ru/20201114/karabakh-1584658839.html

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T20:31

2020-11-14T20:31

2020-11-14T20:56

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Участники переговоров обсудили практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября."Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", — добавили в Кремле.Как отметили в пресс-службе, в разговоре с Алиевым Путин, в частности, обратил внимание, что в тех районах, которые, в соответствии с договоренностями, возвращаются под контроль Азербайджана, есть христианские храмы и монастыри."Он (Путин. — Прим. ред.) подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь", — подчеркнули в Кремле.Отмечается, что президент Азербайджана проявил понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.Лидеры России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Также в зоне карабахского конфликта должны быть дислоцированы 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире