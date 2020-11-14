https://ria.ru/20201114/karabakh-1584658839.html
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:31
2020-11-14T20:31
2020-11-14T20:56
ситуация в нагорном карабахе
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владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Участники переговоров обсудили практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября."Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", — добавили в Кремле.Как отметили в пресс-службе, в разговоре с Алиевым Путин, в частности, обратил внимание, что в тех районах, которые, в соответствии с договоренностями, возвращаются под контроль Азербайджана, есть христианские храмы и монастыри."Он (Путин. — Прим. ред.) подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь", — подчеркнули в Кремле.Отмечается, что президент Азербайджана проявил понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.Лидеры России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Также в зоне карабахского конфликта должны быть дислоцированы 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе
с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
и премьером Армении Николом Пашиняном
.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Участники переговоров обсудили практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября.
"Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", — добавили в Кремле.
Как отметили в пресс-службе, в разговоре с Алиевым Путин, в частности, обратил внимание, что в тех районах, которые, в соответствии с договоренностями, возвращаются под контроль Азербайджана, есть христианские храмы и монастыри.
"Он (Путин. — Прим. ред.) подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь", — подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что президент Азербайджана проявил понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Также в зоне карабахского конфликта должны быть дислоцированы 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.