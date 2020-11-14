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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/karabakh-1584595427.html
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе
Азербайджан и Армения при посредничестве российских миротворцев обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:36
2020-11-14T13:33
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 14 ноя — РИА Новости. Азербайджан и Армения при посредничестве российских миротворцев обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны.В рамках гуманитарной акции тела армянских военных, погибших в боях в районе Шуши, передали Армении. Азербайджан получил тела шести своих погибших.Обмен телами погибших состоялся в соответствии с совместным заявлением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает также прекращение огня после полутора месяцев боев и обмен пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией, разместят российских миротворцев — около двух тысяч человек, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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азербайджан, армения, в мире

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

10:36 14.11.2020 (обновлено: 13:33 14.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКПП в городе Шуша в Карабахе
КПП в городе Шуша в Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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БАКУ, 14 ноя — РИА Новости. Азербайджан и Армения при посредничестве российских миротворцев обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны.
В рамках гуманитарной акции тела армянских военных, погибших в боях в районе Шуши, передали Армении. Азербайджан получил тела шести своих погибших.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия

"Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции", — заявили в Минобороны.

Обмен телами погибших состоялся в соответствии с совместным заявлением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает также прекращение огня после полутора месяцев боев и обмен пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией, разместят российских миротворцев — около двух тысяч человек, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияВ мире
 
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