https://ria.ru/20201114/karabakh-1584595427.html

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

Азербайджан и Армения при посредничестве российских миротворцев обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:36

2020-11-14T10:36

2020-11-14T13:33

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584519515_0:466:2812:2048_1400x0_80_0_0_5ca92e9c00e6a9ee8a1a03613d162d94.jpg

БАКУ, 14 ноя — РИА Новости. Азербайджан и Армения при посредничестве российских миротворцев обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны.В рамках гуманитарной акции тела армянских военных, погибших в боях в районе Шуши, передали Армении. Азербайджан получил тела шести своих погибших.Обмен телами погибших состоялся в соответствии с совместным заявлением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает также прекращение огня после полутора месяцев боев и обмен пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией, разместят российских миротворцев — около двух тысяч человек, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-14T10:36 true PT1M55S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире