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Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
Третьи статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 закончились неудачей, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой, пишет РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T04:04
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илон маск
марс
космос - риа наука
spacex
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Третьи статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 закончились неудачей, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой, пишет специализированный портал space.com.Статистические огневые тесты прошли в четверг на космодроме в деревне Бока-Чика в штате Техас. Подобные испытания предполагают зажигание двигателей без запуска ракеты. Как отмечает портал, после тестов у ракеты заметили расплавленный материал. В итоге SpaceX потеряла контроль над Starship.Позже глава SpaceX Илон Маск предположил в Twitter, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor. Точная причина проблемы пока неизвестна.Тем не менее, как отмечает портал, предохраняющий клапан позволил снизить повышенное из-за неисправности давление внутри ракеты и предотвратил взрыв в носовой части прототипа.Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.В феврале еще один прототип — Starship SN1 — разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика.
https://ria.ru/20201003/spacex-1578138340.html
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марс
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илон маск, марс, космос - риа наука, spacex, москва, флорида, техас

Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship

04:04 14.11.2020 (обновлено: 06:03 14.11.2020)
 
© SpaceXStarhoper, прототип космического корабля Starship
Starhoper, прототип космического корабля Starship - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© SpaceX
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Третьи статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 закончились неудачей, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой, пишет специализированный портал space.com.
Статистические огневые тесты прошли в четверг на космодроме в деревне Бока-Чика в штате Техас. Подобные испытания предполагают зажигание двигателей без запуска ракеты. Как отмечает портал, после тестов у ракеты заметили расплавленный материал. В итоге SpaceX потеряла контроль над Starship.
Позже глава SpaceX Илон Маск предположил в Twitter, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor. Точная причина проблемы пока неизвестна.
Тем не менее, как отмечает портал, предохраняющий клапан позволил снизить повышенное из-за неисправности давление внутри ракеты и предотвратил взрыв в носовой части прототипа.
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Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.
В феврале еще один прототип — Starship SN1 — разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика.
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