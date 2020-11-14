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Туризм
https://ria.ru/20201114/ispaniya-1584556331.html
Валенсия стала первым городом в мире, измерившим углеродный след туризма
Валенсия стала первым городом в мире, измерившим углеродный след туризма
Валенсия, третий по величине город Испании, впервые в мире начала измерять и контролировать выбросы углекислого газа, которые непосредственно являются... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:57
2020-11-14T16:57
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Валенсия, третий по величине город Испании, впервые в мире начала измерять и контролировать выбросы углекислого газа, которые непосредственно являются результатом туристической деятельности, сообщает Lonely Planet. Городской совет по туризму недавно провел исследование, которое измерило источники выбросов углерода от индустрии гостеприимства в десяти областях, включая управление водными ресурсами, отходы, транспорт, а также жилье. Выяснилось, что в 2019 году на туризм пришлось 1,3 миллиона тонн углекислого газа и 81 процент этих выбросов создает транспорт, везущий путешественников в город.Исследование также показало, что количество парниковых газов, выделяемых туристической деятельностью, эквивалентно одной трети углеродного следа, генерируемого потреблением продуктов питания жителями города. К 2025 году Валенсия стремится стать углеродно-нейтральным и ведущим туристическим направлением в мире с нулевым воздействием на окружающую среду. В частности, решается вопрос, сможет ли система общественного транспорта полностью перейти на электрическую энергию. Кроме того, в планах властей города увеличить число растений в парках для поглощения углекислого газа.
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туризм, туристы, новости - туризм, валенсия (город), испания

Валенсия стала первым городом в мире, измерившим углеродный след туризма

16:57 14.11.2020
 
CC0 / Public Domain / Пляж в Валенсии
Пляж в Валенсии - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
CC0 / Public Domain /
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Валенсия, третий по величине город Испании, впервые в мире начала измерять и контролировать выбросы углекислого газа, которые непосредственно являются результатом туристической деятельности, сообщает Lonely Planet.
Городской совет по туризму недавно провел исследование, которое измерило источники выбросов углерода от индустрии гостеприимства в десяти областях, включая управление водными ресурсами, отходы, транспорт, а также жилье. Выяснилось, что в 2019 году на туризм пришлось 1,3 миллиона тонн углекислого газа и 81 процент этих выбросов создает транспорт, везущий путешественников в город.
Исследование также показало, что количество парниковых газов, выделяемых туристической деятельностью, эквивалентно одной трети углеродного следа, генерируемого потреблением продуктов питания жителями города.
К 2025 году Валенсия стремится стать углеродно-нейтральным и ведущим туристическим направлением в мире с нулевым воздействием на окружающую среду.
В частности, решается вопрос, сможет ли система общественного транспорта полностью перейти на электрическую энергию. Кроме того, в планах властей города увеличить число растений в парках для поглощения углекислого газа.
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