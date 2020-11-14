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Иран опроверг данные о боевиках "Аль-Каиды"* на своей территории
Иран опроверг данные о боевиках "Аль-Каиды"* на своей территории
Министерство иностранных дел Ирана после статьи о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида"* в Тегеране отвергло информацию о... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:01
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана после статьи о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида"* в Тегеране отвергло информацию о присутствии членов группировки на территории страны.Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей разведки сообщила, что один из главарей группировки Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, ликвидирован израильскими агентами в Тегеране три месяца назад.Хатибзаде также подчеркнул, что "Аль-Каида"* является "детищем ошибочной американской политики и их союзников в регионе", заявив, что США и Израиль подобной информацией о пребывании террористов в Иране пытаются снять с себя ответственность за преступные действия "этой и других террористических группировок".Представитель МИД Ирана заявил, что "обвинения" в адрес Тегерана звучат в рамках экономической, информационной и психологической войны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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аль-каида, мид ирана, иран, сша, в мире

Иран опроверг данные о боевиках "Аль-Каиды"* на своей территории

10:01 14.11.2020 (обновлено: 10:21 14.11.2020)
 
© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана после статьи о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида"* в Тегеране отвергло информацию о присутствии членов группировки на территории страны.
Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей разведки сообщила, что один из главарей группировки Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, ликвидирован израильскими агентами в Тегеране три месяца назад.
"Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно отвергает присутствие каких-либо членов этой группировки в Иране и рекомендует американским СМИ не вестись на голливудские сценарии американских и сионистских властей", - говорится в сообщении ведомства.
Хатибзаде также подчеркнул, что "Аль-Каида"* является "детищем ошибочной американской политики и их союзников в регионе", заявив, что США и Израиль подобной информацией о пребывании террористов в Иране пытаются снять с себя ответственность за преступные действия "этой и других террористических группировок".
Представитель МИД Ирана заявил, что "обвинения" в адрес Тегерана звучат в рамках экономической, информационной и психологической войны.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
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"Талибан" продолжает поддерживать связи с "Аль-Каидой"*, сообщили в ООН
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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