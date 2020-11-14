https://ria.ru/20201114/iran-1584592805.html

Иран опроверг данные о боевиках "Аль-Каиды"* на своей территории

Иран опроверг данные о боевиках "Аль-Каиды"* на своей территории

Министерство иностранных дел Ирана после статьи о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида"* в Тегеране отвергло информацию о... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:01

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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана после статьи о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида"* в Тегеране отвергло информацию о присутствии членов группировки на территории страны.Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей разведки сообщила, что один из главарей группировки Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, ликвидирован израильскими агентами в Тегеране три месяца назад.Хатибзаде также подчеркнул, что "Аль-Каида"* является "детищем ошибочной американской политики и их союзников в регионе", заявив, что США и Израиль подобной информацией о пребывании террористов в Иране пытаются снять с себя ответственность за преступные действия "этой и других террористических группировок".Представитель МИД Ирана заявил, что "обвинения" в адрес Тегерана звучат в рамках экономической, информационной и психологической войны.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200602/1572326338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, мид ирана, иран, сша, в мире