https://ria.ru/20201114/internet-1584629317.html

Власти Тувы ограничили использование названия республики в интернете

Власти Тувы ограничили использование названия республики в интернете

Власти Тувы ограничили использование названия республики, а также производных слов при наименовании сайтов или страниц без разрешения правительства, сообщается... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:09

2020-11-14T15:09

2020-11-14T15:09

республика тыва

технологии

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КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Тувы ограничили использование названия республики, а также производных слов при наименовании сайтов или страниц без разрешения правительства, сообщается в опубликованном распоряжении правительства республики на официальном интернет-портале правовой информации.В тексте документа также указывается, что разрешение можно получить, направив пакет документов в правительство республики, где его рассмотрит специальная комиссия. Поводом для отклонения ходатайства может стать недостоверная информация заявителя, если название ресурса полностью или частично воспроизводит название существующих ресурсов, в том числе официальных ресурсов госвласти Тувы, не соответствует нормам русского или тувинского языков, если на сайте присутствуют обозначения, противоречащие общественным интересам или нарушающим законы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, технологии