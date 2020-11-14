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Власти Тувы ограничили использование названия республики в интернете
Власти Тувы ограничили использование названия республики в интернете
Власти Тувы ограничили использование названия республики, а также производных слов при наименовании сайтов или страниц без разрешения правительства, сообщается... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:09
2020-11-14T15:09
республика тыва
технологии
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Тувы ограничили использование названия республики, а также производных слов при наименовании сайтов или страниц без разрешения правительства, сообщается в опубликованном распоряжении правительства республики на официальном интернет-портале правовой информации.В тексте документа также указывается, что разрешение можно получить, направив пакет документов в правительство республики, где его рассмотрит специальная комиссия. Поводом для отклонения ходатайства может стать недостоверная информация заявителя, если название ресурса полностью или частично воспроизводит название существующих ресурсов, в том числе официальных ресурсов госвласти Тувы, не соответствует нормам русского или тувинского языков, если на сайте присутствуют обозначения, противоречащие общественным интересам или нарушающим законы.
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РИА Новости
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республика тыва, технологии

Власти Тувы ограничили использование названия республики в интернете

15:09 14.11.2020
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
CC0 / StockSnap /
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Тувы ограничили использование названия республики, а также производных слов при наименовании сайтов или страниц без разрешения правительства, сообщается в опубликованном распоряжении правительства республики на официальном интернет-портале правовой информации.
"Использование официальных наименований республики Тыва, а также слов, производных от них, в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями осуществляется только на основании разрешения, оформленного распоряжением правительства", - говорится в документе.
В тексте документа также указывается, что разрешение можно получить, направив пакет документов в правительство республики, где его рассмотрит специальная комиссия. Поводом для отклонения ходатайства может стать недостоверная информация заявителя, если название ресурса полностью или частично воспроизводит название существующих ресурсов, в том числе официальных ресурсов госвласти Тувы, не соответствует нормам русского или тувинского языков, если на сайте присутствуют обозначения, противоречащие общественным интересам или нарушающим законы.
 
Республика ТываТехнологии
 
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