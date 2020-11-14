Власти Тувы ограничили использование названия республики в интернете
КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Тувы ограничили использование названия республики, а также производных слов при наименовании сайтов или страниц без разрешения правительства, сообщается в опубликованном распоряжении правительства республики на официальном интернет-портале правовой информации.
"Использование официальных наименований республики Тыва, а также слов, производных от них, в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями осуществляется только на основании разрешения, оформленного распоряжением правительства", - говорится в документе.
В тексте документа также указывается, что разрешение можно получить, направив пакет документов в правительство республики, где его рассмотрит специальная комиссия. Поводом для отклонения ходатайства может стать недостоверная информация заявителя, если название ресурса полностью или частично воспроизводит название существующих ресурсов, в том числе официальных ресурсов госвласти Тувы, не соответствует нормам русского или тувинского языков, если на сайте присутствуют обозначения, противоречащие общественным интересам или нарушающим законы.