https://ria.ru/20201114/infektsii-1584630776.html

Путин: Россия готова работать со всеми странами для борьбы с инфекциями

Путин: Россия готова работать со всеми странами для борьбы с инфекциями

Россия открыта для дальнейшей активной работы с другими странами против распространения инфекций, ей есть, что предложить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:20

2020-11-14T15:20

2020-11-14T15:20

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атр

ассоциация государств юго-восточной азии

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия открыта для дальнейшей активной работы с другими странами против распространения инфекций, ей есть, что предложить, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть, что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями", - сказал Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите.Он напомнил, что Россия еще в 2016 году выдвинула инициативу развития антиинфекционного сотрудничества стран азиатского-тихоокеанского сотрудничества, и ее реализация позволила наладить координацию по линии эпидемиологических ведомств, наладить обмен опытом и информацией, начать подготовку профильных специалистов. Благодаря этой программе и была запущена программа повышения квалификации для эпидемиологов из стран региона на базе центра во Владивостоке. Также при активном содействии России в Бангкоке был создан центр военной медицины ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584626114.html

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россия, юго-восточная азия, атр, ассоциация государств юго-восточной азии, владимир путин, в мире