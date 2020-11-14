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Путин: Россия готова работать со всеми странами для борьбы с инфекциями
Путин: Россия готова работать со всеми странами для борьбы с инфекциями
Россия открыта для дальнейшей активной работы с другими странами против распространения инфекций, ей есть, что предложить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:20
2020-11-14T15:20
россия
юго-восточная азия
атр
ассоциация государств юго-восточной азии
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия открыта для дальнейшей активной работы с другими странами против распространения инфекций, ей есть, что предложить, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть, что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями", - сказал Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите.Он напомнил, что Россия еще в 2016 году выдвинула инициативу развития антиинфекционного сотрудничества стран азиатского-тихоокеанского сотрудничества, и ее реализация позволила наладить координацию по линии эпидемиологических ведомств, наладить обмен опытом и информацией, начать подготовку профильных специалистов. Благодаря этой программе и была запущена программа повышения квалификации для эпидемиологов из стран региона на базе центра во Владивостоке. Также при активном содействии России в Бангкоке был создан центр военной медицины ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
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россия, юго-восточная азия, атр, ассоциация государств юго-восточной азии, владимир путин, в мире

Путин: Россия готова работать со всеми странами для борьбы с инфекциями

15:20 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия открыта для дальнейшей активной работы с другими странами против распространения инфекций, ей есть, что предложить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть, что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями", - сказал Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите.
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Он напомнил, что Россия еще в 2016 году выдвинула инициативу развития антиинфекционного сотрудничества стран азиатского-тихоокеанского сотрудничества, и ее реализация позволила наладить координацию по линии эпидемиологических ведомств, наладить обмен опытом и информацией, начать подготовку профильных специалистов. Благодаря этой программе и была запущена программа повышения квалификации для эпидемиологов из стран региона на базе центра во Владивостоке. Также при активном содействии России в Бангкоке был создан центр военной медицины ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
 
РоссияЮго-Восточная АзияАТРАссоциация государств Юго-Восточной АзииВладимир ПутинВ мире
 
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