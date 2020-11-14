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Индийский министр раскритиковал пляжные туалеты на Гоа
Индийский министр раскритиковал пляжные туалеты на Гоа
Министр по утилизации отходов Индии Майкл Лобо проинспектировал туалеты пляжей Калангута, Кандолима и Бага на Гоа и остался крайне недоволен, сообщает Турпром. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:09
2020-11-14T02:09
2020-11-14T03:20
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр по утилизации отходов Индии Майкл Лобо проинспектировал туалеты пляжей Калангута, Кандолима и Бага на Гоа и остался крайне недоволен, сообщает Турпром."Сооружения, которые были построены два-три года назад за сотни миллионов рупий, сегодня находятся в плачевном состоянии из-за вонючих писсуаров, сломанных дверей и фурнитуры, а также нефункциональных очистных сооружений, — заявил министр. — И при этом туристы, пользующиеся ими, вынуждены платить завышенную цену".По его словам, санитарные сооружения строились для того, чтобы пляжи и дюны оставались чистыми и даже самый "малообеспеченный" путешественник мог воспользоваться ими.Чиновник уточнил, что они возводились "с использованием самого лучшего оборудования".Сейчас в туалетах из-за плохого обслуживания все сломано. При этом посещение уборной обходится в 20 рупий, хотя предполагалось, что цена будет только три рупии.Министр считает, что виной тому халатное отношение сотрудников департамента туризма Гоа. "Они должны хотя бы приехать и посмотреть, что происходит на этих объектах", — заявил он.
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туризм, туристы, новости - туризм, гоа, индия
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Министр по утилизации отходов Индии Майкл Лобо проинспектировал туалеты пляжей Калангута, Кандолима и Бага на Гоа и остался крайне недоволен, сообщает
Турпром.
"Сооружения, которые были построены два-три года назад за сотни миллионов рупий, сегодня находятся в плачевном состоянии из-за вонючих писсуаров, сломанных дверей и фурнитуры, а также нефункциональных очистных сооружений, — заявил министр. — И при этом туристы, пользующиеся ими, вынуждены платить завышенную цену".
По его словам, санитарные сооружения строились для того, чтобы пляжи и дюны оставались чистыми и даже самый "малообеспеченный" путешественник мог воспользоваться ими.
Чиновник уточнил, что они возводились "с использованием самого лучшего оборудования".
Сейчас в туалетах из-за плохого обслуживания все сломано. При этом посещение уборной обходится в 20 рупий, хотя предполагалось, что цена будет только три рупии.
Министр считает, что виной тому халатное отношение сотрудников департамента туризма Гоа. "Они должны хотя бы приехать и посмотреть, что происходит на этих объектах", — заявил он.