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Иран обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы"
Иран обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы", совершивших нападение на... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T22:38
2020-11-14T22:38
ирак
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азербайджан
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы", совершивших нападение на пограничников в иранском Азербайджане, сообщает телерадиокомпания IRIB.Накануне правоохранители сообщили о гибели трех иранских пограничников в боестолкновениях в иранской провинции Западный Азербайджан. Силовики отметили, что не допустили проникновения боевиков на территорию Ирана.Военные Ирана сообщили, что боевикам был нанесен серьезный ущерб, произведенный артиллерийским огнем, однако не уточнили, на территории какой страны находились позиции неназванной группировки.Иранская провинция Западный Азербайджан граничит с Нахичеванской автономной республикой (автономия в составе Азербайджана), Турцией и Ираком.
https://ria.ru/20201114/iran-1584592805.html
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ирак, турция, азербайджан, в мире

Иран обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы"

22:38 14.11.2020
 
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы", совершивших нападение на пограничников в иранском Азербайджане, сообщает телерадиокомпания IRIB.
Накануне правоохранители сообщили о гибели трех иранских пограничников в боестолкновениях в иранской провинции Западный Азербайджан. Силовики отметили, что не допустили проникновения боевиков на территорию Ирана.
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 10:01
Иран опроверг данные о боевиках "Аль-Каиды"* на своей территории

"Сухопутные силы КСИР сегодня утром (в субботу) обстреляли позиции террористических антиреволюционных группировок по ту сторону северо-западной границы нашей страны", - приводит телерадиокомпания заявление КСИР.

Военные Ирана сообщили, что боевикам был нанесен серьезный ущерб, произведенный артиллерийским огнем, однако не уточнили, на территории какой страны находились позиции неназванной группировки.
Иранская провинция Западный Азербайджан граничит с Нахичеванской автономной республикой (автономия в составе Азербайджана), Турцией и Ираком.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Трамп продлил санкции против Ирана
 
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