https://ria.ru/20201114/granitsa-1584666340.html

Иран обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы"

Иран обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы", совершивших нападение на... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T22:38

2020-11-14T22:38

2020-11-14T22:38

ирак

турция

азербайджан

в мире

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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы", совершивших нападение на пограничников в иранском Азербайджане, сообщает телерадиокомпания IRIB.Накануне правоохранители сообщили о гибели трех иранских пограничников в боестолкновениях в иранской провинции Западный Азербайджан. Силовики отметили, что не допустили проникновения боевиков на территорию Ирана.Военные Ирана сообщили, что боевикам был нанесен серьезный ущерб, произведенный артиллерийским огнем, однако не уточнили, на территории какой страны находились позиции неназванной группировки.Иранская провинция Западный Азербайджан граничит с Нахичеванской автономной республикой (автономия в составе Азербайджана), Турцией и Ираком.

https://ria.ru/20201114/iran-1584592805.html

https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584371126.html

ирак

турция

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, турция, азербайджан, в мире