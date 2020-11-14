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Военные ЦВО прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с COVID-19
Военные ЦВО прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с COVID-19
Военнослужащие мобильного госпиталя Центрального военного округа прибыли в Хакасию для помощи в лечении населения от COVID-19, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:45
2020-11-14T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
центральный военный округ
республика хакасия
черногорск
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие мобильного госпиталя Центрального военного округа прибыли в Хакасию для помощи в лечении населения от COVID-19, сообщает Минобороны России.Отмечается, что мобильный госпиталь будет развернут в Черногорске на базе реабилитационного центра имени Лебедя. Он будет рассчитан на 100 койко-мест. От ЦВО задействовано около 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты.Многопрофильный госпиталь будет оснащен аппаратами ИВЛ, рентгенами, УЗИ анализаторами крови, а также другим оснащением, необходимым для лечения различных патологий."В составе госпиталя отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, республика хакасия, черногорск, общество

Военные ЦВО прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с COVID-19

14:45 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие мобильного госпиталя Центрального военного округа прибыли в Хакасию для помощи в лечении населения от COVID-19, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что мобильный госпиталь будет развернут в Черногорске на базе реабилитационного центра имени Лебедя. Он будет рассчитан на 100 койко-мест. От ЦВО задействовано около 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты.
"Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Центрального военного округа прибыл из Кемеровской области в город Черногорск Республики Хакасия, совершив марш протяженностью около 800 километров", - говорится в сообщении.
Многопрофильный госпиталь будет оснащен аппаратами ИВЛ, рентгенами, УЗИ анализаторами крови, а также другим оснащением, необходимым для лечения различных патологий.
"В составе госпиталя отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральный военный округРеспублика ХакасияЧерногорскОбщество
 
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