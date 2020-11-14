https://ria.ru/20201114/gospital-1584626516.html

Военные ЦВО прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с COVID-19

Военные ЦВО прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с COVID-19

Военнослужащие мобильного госпиталя Центрального военного округа прибыли в Хакасию для помощи в лечении населения от COVID-19, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:45

2020-11-14T14:45

2020-11-14T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

центральный военный округ

республика хакасия

черногорск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581583124_0:0:3062:1722_1400x0_80_0_0_dfc5a33f24a37e97048eced2f6389ea3.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие мобильного госпиталя Центрального военного округа прибыли в Хакасию для помощи в лечении населения от COVID-19, сообщает Минобороны России.Отмечается, что мобильный госпиталь будет развернут в Черногорске на базе реабилитационного центра имени Лебедя. Он будет рассчитан на 100 койко-мест. От ЦВО задействовано около 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты.Многопрофильный госпиталь будет оснащен аппаратами ИВЛ, рентгенами, УЗИ анализаторами крови, а также другим оснащением, необходимым для лечения различных патологий."В составе госпиталя отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201114/khakasiya-1584584006.html

республика хакасия

черногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, республика хакасия, черногорск, общество