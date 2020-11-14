В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
© Фото : комитет по физической культуре и спорту Томской областиЛедовый дворец
© Фото : комитет по физической культуре и спорту Томской области
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, принял решение о развертывании нового респираторного госпиталя на базе Дворца зрелищ и спорта в Томске, сообщает в субботу оперштаб.
"Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям. Именно поэтому, учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворце спорта. Здание наиболее подходит для этих целей. Благодарен собственникам, которые мое предложение поддержали", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.
Глава региона сообщил, что новый респираторный госпиталь будет развернут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек.
Уже через неделю в здании Дворца спорта на Красноармейской, 126 начнется переустройство - с установкой перегородок, монтажом кислорода и медоборудования, пояснили в оперштабе региона.
В пятницу 13 ноября в Томской области был зарегистрирован 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 152 человек, двое умерли. За весь период пандемии в Томской области установлены 14 998 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9611 человек, умерли 136. Коэффициент распространения инфекции – 1,03. Свободный коечный фонд – 33%.
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