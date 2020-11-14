https://ria.ru/20201114/gospital-1584583862.html

В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта

В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, принял решение о развертывании нового... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T07:37

2020-11-14T07:37

2020-11-14T07:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей жвачкин

томск

томская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/73417/10/734171026_0:243:2592:1701_1400x0_80_0_0_eeba9a8821e6d28a4b8e4ee10933e450.jpg

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, принял решение о развертывании нового респираторного госпиталя на базе Дворца зрелищ и спорта в Томске, сообщает в субботу оперштаб.Глава региона сообщил, что новый респираторный госпиталь будет развернут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек.Уже через неделю в здании Дворца спорта на Красноармейской, 126 начнется переустройство - с установкой перегородок, монтажом кислорода и медоборудования, пояснили в оперштабе региона.В пятницу 13 ноября в Томской области был зарегистрирован 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 152 человек, двое умерли. За весь период пандемии в Томской области установлены 14 998 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9611 человек, умерли 136. Коэффициент распространения инфекции – 1,03. Свободный коечный фонд – 33%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201105/temperatura-1583132628.html

томск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей жвачкин, томск, томская область, общество