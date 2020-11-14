https://ria.ru/20201114/gosduma-1584596831.html

В Госдуме отменили выступления непарламентских партий в этом году

В Госдуме отменили выступления непарламентских партий в этом году

Выступление непарламентских партий в Госдуме не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:50

2020-11-14T10:50

2020-11-14T13:59

максим сурайкин

коммунисты россии

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выступление непарламентских партий в Госдуме не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.Предлагается также учетом оценки эпидемиологической обстановки в 2021 году подготовить предложение о проведении пленарных заседаний с участием непарламентских политических партий в весеннюю и осеннюю сессии.Партия "Коммунисты России" полагает, что информация по выступлению непарламентских партий в Госдуме, перенесенное на весеннюю сессию 2021 года, появится не раньше февраля, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Также не располагают информацией о новых сроках выступления непарламентских партий в Госдуме Партия роста и "Яблоко".В партии "Новые люди" в свою очередь заявили, что, по ее данным, решение о таком мероприятии будет приниматься после Нового года исходя из эпидемиологической ситуации.Согласно закону "О политических партиях", непарламентские политические партии имеют право не менее одного раза в год участвовать в пленарных заседаниях Госдумы. В 2019 году представители непарламентских партий были приглашены на заседание 10 декабря, где они участвовали в обсуждении законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ.

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582985721.html

https://ria.ru/20201021/deputat-1580804903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, политика