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В Госдуме отменили выступления непарламентских партий в этом году
В Госдуме отменили выступления непарламентских партий в этом году
Выступление непарламентских партий в Госдуме не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:50
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максим сурайкин
коммунисты россии
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выступление непарламентских партий в Госдуме не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.Предлагается также учетом оценки эпидемиологической обстановки в 2021 году подготовить предложение о проведении пленарных заседаний с участием непарламентских политических партий в весеннюю и осеннюю сессии.Партия "Коммунисты России" полагает, что информация по выступлению непарламентских партий в Госдуме, перенесенное на весеннюю сессию 2021 года, появится не раньше февраля, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Также не располагают информацией о новых сроках выступления непарламентских партий в Госдуме Партия роста и "Яблоко".В партии "Новые люди" в свою очередь заявили, что, по ее данным, решение о таком мероприятии будет приниматься после Нового года исходя из эпидемиологической ситуации.Согласно закону "О политических партиях", непарламентские политические партии имеют право не менее одного раза в год участвовать в пленарных заседаниях Госдумы. В 2019 году представители непарламентских партий были приглашены на заседание 10 декабря, где они участвовали в обсуждении законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ.
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582985721.html
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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, политика

В Госдуме отменили выступления непарламентских партий в этом году

10:50 14.11.2020 (обновлено: 13:59 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выступление непарламентских партий в Госдуме не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.
"В связи с установленными ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенести на более поздний срок приглашение представителей политических партий, не представленных в Государственной Думе", - говорится в предложении комитета ГД по контролю и регламенту.
Предлагается также учетом оценки эпидемиологической обстановки в 2021 году подготовить предложение о проведении пленарных заседаний с участием непарламентских политических партий в весеннюю и осеннюю сессии.
Партия "Коммунисты России" полагает, что информация по выступлению непарламентских партий в Госдуме, перенесенное на весеннюю сессию 2021 года, появится не раньше февраля, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
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"По следующему году пока никто не выходил на связь. Причем за многие годы это бывает по-разному: иногда за несколько месяцев предупреждают, за неделю напоминают, а в прошлом году позвонили буквально накануне вечером... Если у них существуют планы на весеннюю сессию, то, я думаю, что раньше февраля подобной информации не поступит", - сказал РИА Новости Сурайкин.
Также не располагают информацией о новых сроках выступления непарламентских партий в Госдуме Партия роста и "Яблоко".
В партии "Новые люди" в свою очередь заявили, что, по ее данным, решение о таком мероприятии будет приниматься после Нового года исходя из эпидемиологической ситуации.
Согласно закону "О политических партиях", непарламентские политические партии имеют право не менее одного раза в год участвовать в пленарных заседаниях Госдумы. В 2019 году представители непарламентских партий были приглашены на заседание 10 декабря, где они участвовали в обсуждении законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ.
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Максим СурайкинКоммунисты РоссииГосдума РФПолитика
 
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