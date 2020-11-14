https://ria.ru/20201114/gosduma-1584596831.html
В Госдуме отменили выступления непарламентских партий в этом году
В Госдуме отменили выступления непарламентских партий в этом году
Выступление непарламентских партий в Госдуме не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:50
2020-11-14T10:50
2020-11-14T13:59
максим сурайкин
коммунисты россии
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выступление непарламентских партий в Госдуме не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.Предлагается также учетом оценки эпидемиологической обстановки в 2021 году подготовить предложение о проведении пленарных заседаний с участием непарламентских политических партий в весеннюю и осеннюю сессии.Партия "Коммунисты России" полагает, что информация по выступлению непарламентских партий в Госдуме, перенесенное на весеннюю сессию 2021 года, появится не раньше февраля, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Также не располагают информацией о новых сроках выступления непарламентских партий в Госдуме Партия роста и "Яблоко".В партии "Новые люди" в свою очередь заявили, что, по ее данным, решение о таком мероприятии будет приниматься после Нового года исходя из эпидемиологической ситуации.Согласно закону "О политических партиях", непарламентские политические партии имеют право не менее одного раза в год участвовать в пленарных заседаниях Госдумы. В 2019 году представители непарламентских партий были приглашены на заседание 10 декабря, где они участвовали в обсуждении законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ.
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582985721.html
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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, политика
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Выступление непарламентских партий в Госдуме
не состоится в 2020 году из-за пандемии, оно может быть перенесено на весеннюю сессию 2021 года, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.
"В связи с установленными ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенести на более поздний срок приглашение представителей политических партий, не представленных в Государственной Думе", - говорится в предложении комитета ГД по контролю и регламенту.
Предлагается также учетом оценки эпидемиологической обстановки в 2021 году подготовить предложение о проведении пленарных заседаний с участием непарламентских политических партий в весеннюю и осеннюю сессии.
Партия "Коммунисты России" полагает, что информация по выступлению непарламентских партий в Госдуме, перенесенное на весеннюю сессию 2021 года, появится не раньше февраля, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"По следующему году пока никто не выходил на связь. Причем за многие годы это бывает по-разному: иногда за несколько месяцев предупреждают, за неделю напоминают, а в прошлом году позвонили буквально накануне вечером... Если у них существуют планы на весеннюю сессию, то, я думаю, что раньше февраля подобной информации не поступит", - сказал РИА Новости Сурайкин.
Также не располагают информацией о новых сроках выступления непарламентских партий в Госдуме Партия роста и "Яблоко".
В партии "Новые люди" в свою очередь заявили, что, по ее данным, решение о таком мероприятии будет приниматься после Нового года исходя из эпидемиологической ситуации.
Согласно закону "О политических партиях", непарламентские политические партии имеют право не менее одного раза в год участвовать в пленарных заседаниях Госдумы. В 2019 году представители непарламентских партий были приглашены на заседание 10 декабря, где они участвовали в обсуждении законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ.