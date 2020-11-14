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https://ria.ru/20201114/gagarina-1584580458.html
"Чуть зуб не выбил!" Гагарина пожаловалась на Басту в эфире шоу "Голос"
"Чуть зуб не выбил!" Гагарина пожаловалась на Басту в эфире шоу "Голос"
Наставники девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Полина Гагарина и Баста попали в курьезную ситуацию после выступления участницы телепроекта Кристины... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T04:55
2020-11-14T04:55
шоубиз
россия
музыка
"голос"
валерий сюткин
первый канал (телеканал)
баста (василий вакуленко)
полина гагарина
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"Чуть зуб не выбил!" Гагарина пожаловалась на выходку Басты на шоу "Голос"
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наставники девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Полина Гагарина и Баста попали в курьезную ситуацию после выступления участницы телепроекта Кристины Светличной.На слепом прослушивании девушка исполнила песню Гагариной "Я твоя", однако никто из членов жюри не повернулся к ней. Тогда Гагарина сама вышла на сцену, чтобы подбодрить исполнительницу, и они вместе спели эту же композицию. После выступления рэпер Баста решил помочь девушкам спуститься со сцены. Однако он задел руку Гагариной, которой та держала микрофон рядом с лицом, из-за чего артистка получила незначительный удар.Баста незамедлительно принес извинения артистке. После возвращения в кресло наставника певица показала рэп-исполнителю оскал.Комментируя инцидент, наставник Валерий Сюткин признался, что в прошлом выбивал себе зуб.
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россия, музыка, "голос", валерий сюткин, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко), полина гагарина

"Чуть зуб не выбил!" Гагарина пожаловалась на Басту в эфире шоу "Голос"

04:55 14.11.2020
 
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наставники девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Полина Гагарина и Баста попали в курьезную ситуацию после выступления участницы телепроекта Кристины Светличной.
На слепом прослушивании девушка исполнила песню Гагариной "Я твоя", однако никто из членов жюри не повернулся к ней. Тогда Гагарина сама вышла на сцену, чтобы подбодрить исполнительницу, и они вместе спели эту же композицию. После выступления рэпер Баста решил помочь девушкам спуститься со сцены. Однако он задел руку Гагариной, которой та держала микрофон рядом с лицом, из-за чего артистка получила незначительный удар.
"Господи, ты мне чуть зуб не выбил!" — мгновенно отреагировала Гагарина.
Баста незамедлительно принес извинения артистке. После возвращения в кресло наставника певица показала рэп-исполнителю оскал.
"(Зуб. — Прим. ред.) на месте. Идеально", — успокоил певицу он.
Комментируя инцидент, наставник Валерий Сюткин признался, что в прошлом выбивал себе зуб.
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ШоубизРоссияМузыка"Голос"Валерий СюткинПервый канал (телеканал)Баста (Василий Вакуленко)Полина Гагарина
 
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