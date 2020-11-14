https://ria.ru/20201114/gagarina-1584580458.html

"Чуть зуб не выбил!" Гагарина пожаловалась на Басту в эфире шоу "Голос"

"Чуть зуб не выбил!" Гагарина пожаловалась на Басту в эфире шоу "Голос"

Наставники девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Полина Гагарина и Баста попали в курьезную ситуацию после выступления участницы телепроекта Кристины... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T04:55

2020-11-14T04:55

2020-11-14T04:55

шоубиз

россия

музыка

"голос"

валерий сюткин

первый канал (телеканал)

баста (василий вакуленко)

полина гагарина

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"Чуть зуб не выбил!" Гагарина пожаловалась на выходку Басты на шоу "Голос"

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наставники девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Полина Гагарина и Баста попали в курьезную ситуацию после выступления участницы телепроекта Кристины Светличной.На слепом прослушивании девушка исполнила песню Гагариной "Я твоя", однако никто из членов жюри не повернулся к ней. Тогда Гагарина сама вышла на сцену, чтобы подбодрить исполнительницу, и они вместе спели эту же композицию. После выступления рэпер Баста решил помочь девушкам спуститься со сцены. Однако он задел руку Гагариной, которой та держала микрофон рядом с лицом, из-за чего артистка получила незначительный удар.Баста незамедлительно принес извинения артистке. После возвращения в кресло наставника певица показала рэп-исполнителю оскал.Комментируя инцидент, наставник Валерий Сюткин признался, что в прошлом выбивал себе зуб.

https://ria.ru/20201107/golos-1583480461.html

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россия, музыка, "голос", валерий сюткин, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко), полина гагарина