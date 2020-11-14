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https://ria.ru/20201114/finansirovanie-1584638711.html
ОП призвала ужесточить контроль за финансированием НКО
ОП призвала ужесточить контроль за финансированием НКО
Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете призвала Минюст проанализировать... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:43
2020-11-14T16:43
общественная палата рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете призвала Минюст проанализировать законодательство в части регулирования работы некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.Соответствующее письмо в Минюст имеется в распоряжении РИА Новости.В письме указывается на рост информационно-политической активности объединений, предположительно получающих поддержку со стороны иностранных государств. Авторы письма отмечают, что за последние полгода в сети появилось большое количество предположительно поддерживаемых из-за рубежа проектов, "направленных на делигитимацию избирательных процедур в России, преследующих цель понизить уровень общественного доверия к правовым институтам, повлиять на развитие политической системы в целом"."В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности НКО и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием", - говорится в письме.В письме выделены основные способы, при помощи которых НКО могут противодействовать ограничениям. Среди них - использование сетевых форматов работы, отсутствие государственной регистрации у общественных объединений, а также участие физлиц в реализации проектов НКО - иностранных агентов при отсутствии какого-либо публичного декларирования данных фактов.Отмечается, что эти механизмы открывают широкие возможности для получения иностранной поддержки общественно-политической деятельности в РФ в интересах других государств."Обращаем внимание на необходимость совершенствования законодательства в целях улучшения доступности для общества информации об иностранном финансировании общественных объединений и ассоциированных с ними лиц", - подчеркивается в письме.
https://ria.ru/20201005/pozhertvovaniya-1578198284.html
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общественная палата рф, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

ОП призвала ужесточить контроль за финансированием НКО

16:43 14.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации
На пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете призвала Минюст проанализировать законодательство в части регулирования работы некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.
Соответствующее письмо в Минюст имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 00:40
НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
В письме указывается на рост информационно-политической активности объединений, предположительно получающих поддержку со стороны иностранных государств. Авторы письма отмечают, что за последние полгода в сети появилось большое количество предположительно поддерживаемых из-за рубежа проектов, "направленных на делигитимацию избирательных процедур в России, преследующих цель понизить уровень общественного доверия к правовым институтам, повлиять на развитие политической системы в целом".
"В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности НКО и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием", - говорится в письме.
В письме выделены основные способы, при помощи которых НКО могут противодействовать ограничениям. Среди них - использование сетевых форматов работы, отсутствие государственной регистрации у общественных объединений, а также участие физлиц в реализации проектов НКО - иностранных агентов при отсутствии какого-либо публичного декларирования данных фактов.
Отмечается, что эти механизмы открывают широкие возможности для получения иностранной поддержки общественно-политической деятельности в РФ в интересах других государств.
"Обращаем внимание на необходимость совершенствования законодательства в целях улучшения доступности для общества информации об иностранном финансировании общественных объединений и ассоциированных с ними лиц", - подчеркивается в письме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
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Путин подписал закон об использовании НКО целевого капитала
 
Общественная палата РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
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