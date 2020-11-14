https://ria.ru/20201114/finansirovanie-1584638711.html

ОП призвала ужесточить контроль за финансированием НКО

ОП призвала ужесточить контроль за финансированием НКО

Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете призвала Минюст проанализировать... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:43

2020-11-14T16:43

2020-11-14T16:43

общественная палата рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154841/97/1548419705_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_434e40a7231f5fbcffc29343df2ffb13.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете призвала Минюст проанализировать законодательство в части регулирования работы некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.Соответствующее письмо в Минюст имеется в распоряжении РИА Новости.В письме указывается на рост информационно-политической активности объединений, предположительно получающих поддержку со стороны иностранных государств. Авторы письма отмечают, что за последние полгода в сети появилось большое количество предположительно поддерживаемых из-за рубежа проектов, "направленных на делигитимацию избирательных процедур в России, преследующих цель понизить уровень общественного доверия к правовым институтам, повлиять на развитие политической системы в целом"."В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности НКО и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием", - говорится в письме.В письме выделены основные способы, при помощи которых НКО могут противодействовать ограничениям. Среди них - использование сетевых форматов работы, отсутствие государственной регистрации у общественных объединений, а также участие физлиц в реализации проектов НКО - иностранных агентов при отсутствии какого-либо публичного декларирования данных фактов.Отмечается, что эти механизмы открывают широкие возможности для получения иностранной поддержки общественно-политической деятельности в РФ в интересах других государств."Обращаем внимание на необходимость совершенствования законодательства в целях улучшения доступности для общества информации об иностранном финансировании общественных объединений и ассоциированных с ними лиц", - подчеркивается в письме.

https://ria.ru/20201005/pozhertvovaniya-1578198284.html

https://ria.ru/20200731/1575226471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, министерство юстиции рф (минюст россии), общество