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В Госдуме назвали уход Джигарханяна тяжелой утратой для мировой культуры
В Госдуме назвали уход Джигарханяна тяжелой утратой для мировой культуры
Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна – тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:44
2020-11-14T13:44
2020-11-14T13:44
культура
умер армен джигарханян
александр шолохов
госдума рф
армен джигарханян
ссср
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна – тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Он добавил, что с Джигарханяном уходит целое поколение той самой "старой школы", которую зачастую некоторые воспринимают как пережиток прошлого."Но на самом деле это та основа, на которой зиждется не только российское, но и мировое актерское искусство, как мы знаем. Поэтому это очень тяжелая, огромная утрата, абсолютно гениальный актер", - добавил парламентарий.
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умер армен джигарханян, александр шолохов, госдума рф, армен джигарханян, ссср, общество
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости.
Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна
– тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы
по культуре Александр Шолохов
.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"К сожалению, у нас и весь год, и последние дни сопровождаются такими печальными известиями. И сейчас после (кончины писателя-сатирика Михаила) Жванецкого Армен Борисович – это прям такая череда очень тяжелых утрат для российской культуры, для мировой культуры во многом", - сказал Шолохов.
Он добавил, что с Джигарханяном уходит целое поколение той самой "старой школы", которую зачастую некоторые воспринимают как пережиток прошлого.
"Но на самом деле это та основа, на которой зиждется не только российское, но и мировое актерское искусство, как мы знаем. Поэтому это очень тяжелая, огромная утрата, абсолютно гениальный актер", - добавил парламентарий.