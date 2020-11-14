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https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584618052.html
В Госдуме назвали уход Джигарханяна тяжелой утратой для мировой культуры
В Госдуме назвали уход Джигарханяна тяжелой утратой для мировой культуры
Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна – тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:44
2020-11-14T13:44
культура
умер армен джигарханян
александр шолохов
госдума рф
армен джигарханян
ссср
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна – тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Он добавил, что с Джигарханяном уходит целое поколение той самой "старой школы", которую зачастую некоторые воспринимают как пережиток прошлого."Но на самом деле это та основа, на которой зиждется не только российское, но и мировое актерское искусство, как мы знаем. Поэтому это очень тяжелая, огромная утрата, абсолютно гениальный актер", - добавил парламентарий.
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умер армен джигарханян, александр шолохов, госдума рф, армен джигарханян, ссср, общество

В Госдуме назвали уход Джигарханяна тяжелой утратой для мировой культуры

13:44 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна – тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"К сожалению, у нас и весь год, и последние дни сопровождаются такими печальными известиями. И сейчас после (кончины писателя-сатирика Михаила) Жванецкого Армен Борисович – это прям такая череда очень тяжелых утрат для российской культуры, для мировой культуры во многом", - сказал Шолохов.
Он добавил, что с Джигарханяном уходит целое поколение той самой "старой школы", которую зачастую некоторые воспринимают как пережиток прошлого.
"Но на самом деле это та основа, на которой зиждется не только российское, но и мировое актерское искусство, как мы знаем. Поэтому это очень тяжелая, огромная утрата, абсолютно гениальный актер", - добавил парламентарий.
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 09:44
Биография Армена Джигарханяна
 
КультураУмер Армен ДжигарханянАлександр ШолоховГосдума РФАрмен ДжигарханянСССРОбщество
 
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