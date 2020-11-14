https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584618052.html

В Госдуме назвали уход Джигарханяна тяжелой утратой для мировой культуры

В Госдуме назвали уход Джигарханяна тяжелой утратой для мировой культуры

Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна – тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:44

2020-11-14T13:44

2020-11-14T13:44

культура

умер армен джигарханян

александр шолохов

госдума рф

армен джигарханян

ссср

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Уход из жизни абсолютно гениального актера Армена Джигарханяна – тяжелая утрата не только для российской, но и для мировой культуры, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Он добавил, что с Джигарханяном уходит целое поколение той самой "старой школы", которую зачастую некоторые воспринимают как пережиток прошлого."Но на самом деле это та основа, на которой зиждется не только российское, но и мировое актерское искусство, как мы знаем. Поэтому это очень тяжелая, огромная утрата, абсолютно гениальный актер", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

ссср

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умер армен джигарханян, александр шолохов, госдума рф, армен джигарханян, ссср, общество