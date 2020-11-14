https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584601011.html

Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера

Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера

Друзья и коллеги актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста. РИА Новости, 14.11.2020

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культура

умер армен джигарханян

россия

марк рудинштейн

армен джигарханян

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Друзья и коллеги актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста.Так, по словам друга актера Артура Согомоняна, врачи в больнице пытались спасти актера, но безуспешно.В комментарии РЕН-ТВ Согомонян отметил, что у актера обострились хронические заболевания, и он в последнее время находился в больнице. Режиссер Сергей Виноградов завил телеканалу "360", что причина смерти никак не связана с пандемией коронавируса. "Это какой-то набор болезней, который совпал", — пояснил он.По словам друга Джигарханяна Марка Рудинштейна, актер сильно болел, а последний год постоянно находился то дома, то в больнице.Ранее представитель театра Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет. По словам Согомоняна, прощание пройдет 17 ноября в театре, а похоронят его на Ваганьковском кладбище.Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

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