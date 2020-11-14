Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера
Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)
Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)
После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось
После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось
Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером
Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером
Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера
Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера
Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой
Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой
В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"
В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"
Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"
Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского
На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского
Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета
Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета
Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)
После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось
Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером
Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера
Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой
В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"
Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского
Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета