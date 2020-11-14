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https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584601011.html
Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера
Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера
Друзья и коллеги актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста. РИА Новости, 14.11.2020
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культура
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россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Друзья и коллеги актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста.Так, по словам друга актера Артура Согомоняна, врачи в больнице пытались спасти актера, но безуспешно.В комментарии РЕН-ТВ Согомонян отметил, что у актера обострились хронические заболевания, и он в последнее время находился в больнице. Режиссер Сергей Виноградов завил телеканалу "360", что причина смерти никак не связана с пандемией коронавируса. "Это какой-то набор болезней, который совпал", — пояснил он.По словам друга Джигарханяна Марка Рудинштейна, актер сильно болел, а последний год постоянно находился то дома, то в больнице.Ранее представитель театра Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет. По словам Согомоняна, прощание пройдет 17 ноября в театре, а похоронят его на Ваганьковском кладбище.Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
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умер армен джигарханян, россия, марк рудинштейн, армен джигарханян

Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера

11:35 14.11.2020 (обновлено: 11:52 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Друзья и коллеги актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста.
Так, по словам друга актера Артура Согомоняна, врачи в больнице пытались спасти актера, но безуспешно.
"К сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно", — рассказал "Звезде" Согомонян.
В комментарии РЕН-ТВ Согомонян отметил, что у актера обострились хронические заболевания, и он в последнее время находился в больнице.
"Там были необратимые процессы, которые невозможно было остановить. В шесть утра остановилось сердце", — пояснил друг Джигарханяна.
Режиссер Сергей Виноградов завил телеканалу "360", что причина смерти никак не связана с пандемией коронавируса.
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 09:44
Биография Армена Джигарханяна
"Это какой-то набор болезней, который совпал", — пояснил он.
По словам друга Джигарханяна Марка Рудинштейна, актер сильно болел, а последний год постоянно находился то дома, то в больнице.
"У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет — побочная причина смерти", — рассказал Рудинштейн "Подъему".
Ранее представитель театра Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет. По словам Согомоняна, прощание пройдет 17 ноября в театре, а похоронят его на Ваганьковском кладбище.
Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.
Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
"Меня радует то, что не огорчает". Каким был Армен Джигарханян
© Одесская киностудия (1979)

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
© РИА Новости / Галина Кмит

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

Армен Джигарханян на съемках фильма Рецепт ее молодости
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в фотобанк

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

Актер Армен Джигарханян в роли штабс-капитана контрразведки Овечкина в фильме Новые приключения неуловимых
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма Тегеран-43
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
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© Ленфильм (1978)

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

Кадр из фильма Собака на сене
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
© "Мосфильм" (1995)

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

Кадр из фильма Ширли-мырли
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
© ТО "Экран" (1975)

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя!
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Армен Борисович Джигарханян в роли Большого Па в спектакле Кошка на раскаленной крыше
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
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