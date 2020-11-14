https://ria.ru/20201114/dtp-1584654067.html

В Нижегородской области три человека погибли при ДТП

В Нижегородской области три человека погибли при ДТП

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:41

2020-11-14T19:41

2020-11-14T19:41

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в субботу около 17.00 в районе поселка Кременки Дивеевского района."По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с KIA. В результате ДТП погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижегородская область, происшествия