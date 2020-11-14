https://ria.ru/20201114/dtp-1584654067.html
В Нижегородской области три человека погибли при ДТП
В Нижегородской области три человека погибли при ДТП
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:41
2020-11-14T19:41
2020-11-14T19:41
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в субботу около 17.00 в районе поселка Кременки Дивеевского района."По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с KIA. В результате ДТП погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости.
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области
, сообщает пресс-служба регионального управления МВД
.
ДТП произошло в субботу около 17.00 в районе поселка Кременки Дивеевского района.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с KIA. В результате ДТП погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также один человек из KIA", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.