Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД
14:39 14.11.2020 (обновлено: 14:56 14.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал он в своей речи на Восточноазиатском саммите.
Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в АТР, в том числе это касается и военно-политической области.
"Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры", - добавил Путин.