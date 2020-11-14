https://ria.ru/20201114/drsmd-1584625280.html

Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД

Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД

Риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:39

2020-11-14T14:39

2020-11-14T14:56

выход сша из договора о рсмд

договор о рсмд

сша

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в АТР, в том числе это касается и военно-политической области."Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры", - добавил Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574886553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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