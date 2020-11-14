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Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД
Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД
Риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:39
2020-11-14T14:56
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
сша
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в АТР, в том числе это касается и военно-политической области."Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры", - добавил Путин.
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выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, сша, политика

Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД

14:39 14.11.2020 (обновлено: 14:56 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал он в своей речи на Восточноазиатском саммите.
Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в АТР, в том числе это касается и военно-политической области.
"Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры", - добавил Путин.
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