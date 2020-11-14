https://ria.ru/20201114/donory-1584617468.html

Правительство одобрило проект о правилах хранения крови доноров

Правительство одобрило проект о правилах хранения крови доноров

Кабмин РФ одобрил проект о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:40

2020-11-14T13:40

2020-11-14T13:40

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_4c6220a6cbf8ac837a5f57d890c10ba7.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов, сообщается в субботу на сайте правительства.Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение возможности привлечения организаций, осуществляющих обращение донорской крови и ее компонентов, к административной ответственности в случае несоблюдения ими правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество