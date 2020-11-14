https://ria.ru/20201114/donory-1584617468.html
Правительство одобрило проект о правилах хранения крови доноров
Правительство одобрило проект о правилах хранения крови доноров
Кабмин РФ одобрил проект о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:40
2020-11-14T13:40
2020-11-14T13:40
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_4c6220a6cbf8ac837a5f57d890c10ba7.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект о возможности привлечения к административной ответственности за несоблюдение правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов, сообщается в субботу на сайте правительства.Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение возможности привлечения организаций, осуществляющих обращение донорской крови и ее компонентов, к административной ответственности в случае несоблюдения ими правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_2c891fdcd6037d895e5ab885c7c5e4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество