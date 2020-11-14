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Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
В качестве защитного средства от инфляции есть смысл приобретать наиболее стабильные и менее подверженные колебаниям валюты, такие, как швейцарский франк, евро, РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T03:14
2020-11-14T03:14
россия
дмитрий иванов
доллар
экономика
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Перечислены валюты, которыми стоит заменить доллар
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В качестве защитного средства от инфляции есть смысл приобретать наиболее стабильные и менее подверженные колебаниям валюты, такие, как швейцарский франк, евро, японскую иену и китайский юань, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.При этом стоит накопления разделить на несколько частей и хранить сбережения в разных валютах.Рубль в этом году упал к доллару более чем на 20 процентов. Швейцарский франк и евро, напротив, выросли на 30 процентов к российской валюте, японская иена — на 28 процентов, китайский юань — на 26 процентов. Стоимость франка — 84 рубля, евро — 90 рублей, 100 японских иен можно купить за 72 рубля, а китайский юань стоит около 12 рублей, подсчитал Иванов.
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россия, дмитрий иванов, доллар, экономика

Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар

03:14 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В качестве защитного средства от инфляции есть смысл приобретать наиболее стабильные и менее подверженные колебаниям валюты, такие, как швейцарский франк, евро, японскую иену и китайский юань, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
При этом стоит накопления разделить на несколько частей и хранить сбережения в разных валютах.
"Именно таким образом поступают все центральные банки мира, которые хранят средства в национальной валюте, в долларах, евро, других валютах, а также в золоте и серебре", — добавил эксперт.
Рубль в этом году упал к доллару более чем на 20 процентов. Швейцарский франк и евро, напротив, выросли на 30 процентов к российской валюте, японская иена — на 28 процентов, китайский юань — на 26 процентов.
Стоимость франка — 84 рубля, евро — 90 рублей, 100 японских иен можно купить за 72 рубля, а китайский юань стоит около 12 рублей, подсчитал Иванов.
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