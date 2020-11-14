https://ria.ru/20201114/deti-1584617748.html

Регионам выделят средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Регионам выделят средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство России выделит бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура средства на субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:42

2020-11-14T13:42

2020-11-14T13:42

байконур (город)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура средства на субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в полном объеме.

https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584346662.html

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байконур (город)