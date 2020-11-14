https://ria.ru/20201114/deti-1584617748.html
Регионам выделят средства на выплаты на детей от трех до семи лет
Регионам выделят средства на выплаты на детей от трех до семи лет
Правительство России выделит бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура средства на субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:42
2020-11-14T13:42
2020-11-14T13:42
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194129_0:0:2923:1645_1400x0_80_0_0_423b0c18d324fa34c7cf6da688897e48.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура средства на субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в полном объеме.
https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584346662.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194129_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_2e88797be66dcfd8d215bef1f8b36dcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город)