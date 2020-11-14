https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html

Пригожин и Лоза оценили призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Пригожин и Лоза оценили призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин прокомментировали РБК заявление Валерия Меладзе, который призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:37

2020-11-14T19:37

2020-11-14T19:37

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

юрий лоза

виктор дробыш

иосиф пригожин

валерий меладзе

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин прокомментировали РБК заявление Валерия Меладзе, который призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.Дробыш, который сам переболел COVID-19, подчеркнул, что из-за пандемии сложилась непростая ситуация."Я считаю, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Даже несмотря на то, что это мои минусы, я уже несколько месяцев не зарабатываю вообще никаких зарплат, только трачу деньги", — приводит его слова РБК.При этом Дробыш отметил, что в Новый год, особенно после такого непростого периода, люди захотят смотреть телевизор, и им нужно что-то показывать. Пригожин отметил, что причиной заявления Меладзе стали обида и непонимание."Пожалуйста, посмотрите, что в клубах происходит, Моргенштерн, все работают, никто им не запрещает", — отметил он.Ранее сам Меладзе, комментируя свое заявление, отметил, что его предложение было гипотетическим, и он не призывает лишать зрителей новогодних программ.Музыкант Юрий Лоза также заявил, что предложенный Меладзе бойкот вряд ли состоится, поскольку на место отказавшихся артистов придут другие.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

https://ria.ru/20201112/koroporativ-1584387121.html

https://ria.ru/20201111/zapret-1584167556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), юрий лоза, виктор дробыш, иосиф пригожин, валерий меладзе