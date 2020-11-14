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Шоубиз
https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html
Пригожин и Лоза оценили призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Пригожин и Лоза оценили призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин прокомментировали РБК заявление Валерия Меладзе, который призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:37
2020-11-14T19:37
шоубиз
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юрий лоза
виктор дробыш
иосиф пригожин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин прокомментировали РБК заявление Валерия Меладзе, который призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.Дробыш, который сам переболел COVID-19, подчеркнул, что из-за пандемии сложилась непростая ситуация."Я считаю, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Даже несмотря на то, что это мои минусы, я уже несколько месяцев не зарабатываю вообще никаких зарплат, только трачу деньги", — приводит его слова РБК.При этом Дробыш отметил, что в Новый год, особенно после такого непростого периода, люди захотят смотреть телевизор, и им нужно что-то показывать. Пригожин отметил, что причиной заявления Меладзе стали обида и непонимание."Пожалуйста, посмотрите, что в клубах происходит, Моргенштерн, все работают, никто им не запрещает", — отметил он.Ранее сам Меладзе, комментируя свое заявление, отметил, что его предложение было гипотетическим, и он не призывает лишать зрителей новогодних программ.Музыкант Юрий Лоза также заявил, что предложенный Меладзе бойкот вряд ли состоится, поскольку на место отказавшихся артистов придут другие.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), юрий лоза, виктор дробыш, иосиф пригожин, валерий меладзе

Пригожин и Лоза оценили призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

19:37 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин прокомментировали РБК заявление Валерия Меладзе, который призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.
Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.
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Дробыш, который сам переболел COVID-19, подчеркнул, что из-за пандемии сложилась непростая ситуация.
"Я считаю, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Даже несмотря на то, что это мои минусы, я уже несколько месяцев не зарабатываю вообще никаких зарплат, только трачу деньги", — приводит его слова РБК.
При этом Дробыш отметил, что в Новый год, особенно после такого непростого периода, люди захотят смотреть телевизор, и им нужно что-то показывать.
Пригожин отметил, что причиной заявления Меладзе стали обида и непонимание.
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"Пожалуйста, посмотрите, что в клубах происходит, Моргенштерн, все работают, никто им не запрещает", — отметил он.
Ранее сам Меладзе, комментируя свое заявление, отметил, что его предложение было гипотетическим, и он не призывает лишать зрителей новогодних программ.
Музыкант Юрий Лоза также заявил, что предложенный Меладзе бойкот вряд ли состоится, поскольку на место отказавшихся артистов придут другие.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Юрий ЛозаВиктор ДробышИосиф ПригожинВалерий Меладзе
 
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