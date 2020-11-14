https://ria.ru/20201114/borschevik-1584556679.html
В Санкт-Петербурге выяснили, как побороть опасный для человека борщевик
В Санкт-Петербурге выяснили, как побороть опасный для человека борщевик
Ученые Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства разработали уникальную технологию борьбы с борщевиком в лесу. По предварительным результатам, однократное... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:00
2020-11-14T08:00
2020-11-14T08:02
хорошие новости
хорошие новости
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства разработали уникальную технологию борьбы с борщевиком в лесу. По предварительным результатам, однократное применение определенной комбинации гербицидов убивает 98‒100% опасного сорняка. При этом, как сообщает пресс-служба Минприроды России, препарат не представляет угрозы для остальных растений.Сок самого ядовитого борщевика Сосновского с крупными зонтиками и толстым стеблем до метра в высоту способен вызвать серьезные и долго незаживающие ожоги. Этот сорняк легко разрастается и заполняет большие площади, вытесняя другие растения.Если для уничтожения вредоносного растения в сельском хозяйстве гербициды уже применяются, то в лесу побороть сорняк очень сложно – он легко проникает в естественные экосистемы, а его истребление не должно повредить лесным культурам.Поэтому это исследование ученых является первой попыткой борьбы с борщевиком с помощью гербицидов в лесу. Именно там сорняк создает особые проблемы специалистам, мешая им заниматься своей работой: охранять, защищать и воспроизводить лес.Проведенные испытания подтвердили, что новая технология справилась с этой задачей. При этом, если после опрыскивания ядовитого сорняка остаются единичные выжившие экземпляры, им дополнительно проводится инъекция нового препарата.Технология будет применяться в тайге и хвойно-широколиственных лесах европейской части России. Именно там ядовитый сорняк распространен больше всего, что уже требует экстренных мер борьбы. Широкое использование планируется в 2021 году, по окончании финальной стадии разработки: ученые уточняют нормы и сроки использования гербицидов.
https://ria.ru/20200528/1572054962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства разработали уникальную технологию борьбы с борщевиком в лесу. По предварительным результатам, однократное применение определенной комбинации гербицидов убивает 98‒100% опасного сорняка. При этом, как сообщает пресс-служба Минприроды России, препарат не представляет угрозы для остальных растений.
Сок самого ядовитого борщевика Сосновского с крупными зонтиками и толстым стеблем до метра в высоту способен вызвать серьезные и долго незаживающие ожоги. Этот сорняк легко разрастается и заполняет большие площади, вытесняя другие растения.
Если для уничтожения вредоносного растения в сельском хозяйстве гербициды уже применяются, то в лесу побороть сорняк очень сложно – он легко проникает в естественные экосистемы, а его истребление не должно повредить лесным культурам.
Поэтому это исследование ученых является первой попыткой борьбы с борщевиком с помощью гербицидов в лесу. Именно там сорняк создает особые проблемы специалистам, мешая им заниматься своей работой: охранять, защищать и воспроизводить лес.
Проведенные испытания подтвердили, что новая технология справилась с этой задачей. При этом, если после опрыскивания ядовитого сорняка остаются единичные выжившие экземпляры, им дополнительно проводится инъекция нового препарата.
Технология будет применяться в тайге и хвойно-широколиственных лесах европейской части России. Именно там ядовитый сорняк распространен больше всего, что уже требует экстренных мер борьбы. Широкое использование планируется в 2021 году, по окончании финальной стадии разработки: ученые уточняют нормы и сроки использования гербицидов.