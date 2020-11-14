https://ria.ru/20201114/bayden-1584636724.html

РПЦ призвала Байдена отказаться от поддержки абортов и смены пола

РПЦ призвала Байдена отказаться от поддержки абортов и смены пола

В Московском патриархате выразили надежду, что кандидат в президенты США Джо Байден, называющий себя католиком, перестанет поддерживать аборты и операции по... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:19

2020-11-14T16:19

2020-11-14T18:27

московский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Московском патриархате выразили надежду, что кандидат в президенты США Джо Байден, называющий себя католиком, перестанет поддерживать аборты и операции по смене пола, которые не одобряет католическая церковь."В отношении вероисповедания господина Байдена, я думаю, здесь очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот мы знаем, какое учение исповедует католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, также операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Я лично считаю, что операция по смене пола — это обман, потому что никакой реальной смены пола не происходит. Происходит просто внешняя смена некоторых вторичных половых признаков, то есть человек может приобретать внешний вид представителя другого пола, но на самом деле он остается все равно представителем своего пола. Об этом мало говорят, а на Западе это всячески замалчивается, потому что существует целая индустрия по перемене пола, в этом заинтересованы и психологи, и хирурги, которые на этом зарабатывают большие деньги", — добавил митрополит.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201114/tramp-1584585215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, дональд трамп, джо байден, сша, в мире