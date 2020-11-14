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Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене
Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене
Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Экономисты уверены: ослабление — долгосрочный... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:00
2020-11-14T08:09
дональд трамп
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
экономика
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Экономисты уверены: ослабление — долгосрочный тренд, и для этого есть целый ряд причин. Придя к власти, Демократическая партия может изменить и торговую, и налоговую политику страны. Как это скажется на долларе, разбиралось РИА Новости.Торговые послабленияИндекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, — на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы, неизбежного после смены власти в США.Контроль над сенатом и палатой представителей, если демократы его получат, позволит Байдену реализовать планы по изменению налогового ландшафта в стране и увеличить регулятивную нагрузку на компании. Это сведет на нет стратегию благоприятствования бизнесу Дональда Трампа.Байден вряд ли продолжит жесткую торговую политику предшественника и может отменить ряд введенных импортных пошлин — в частности, для Китая и Европейского союза. На международной арене новый президент вернется в выстраиванию альянсов, а тактика переговоров, основанных на тарифных угрозах, уйдет в прошлое, считают экономисты Citi Private Bank.Такой разворот, очевидно, пойдет на пользу некоторым валютам, прежде всего развивающихся стран, в том числе российскому рублю. Но никак не доллару: ослабление торговой напряженности и более предсказуемая внешняя политика без тарифных угроз снизит спрос на него как на валюту-убежище.Фискальные стимулы и низкие ставкиПобеда Байдена означает к тому же дополнительные фискальные стимулы для американской экономики. Демократы уже пообещали новый пакет помощи — почти три триллиона в начале следующего года. Это ослабит доллар в долгосрочной перспективе, так как обернется увеличением дефицита бюджета и ростом внешних заимствований, необходимых для его покрытия. Наряду с вливаниями со стороны правительства увеличится и денежная масса Федерального резерва — американского центрального банка. Доллары продолжают печатать — это называется "количественное смягчение". С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22% годовых — самый высокий показатель за всю историю. Похожее наблюдалось только в конце Второй мировой войны.Печатный станок неизбежно подстегнет инфляцию, однако ФРС уже изменил ее целевое значение: "в среднем два процента" (вместо предыдущих "двух процентов"). Это сделали для того, чтобы не повышать ключевую ставку, если инфляция превысит ожидания. То есть регулятор намерен сохранять ставки на околонулевом уровне. Это поддержит экономику, но негативно скажется на долларе. Лишившись доходности вложений в долларовые активы, инвесторы будут искать прибыль где-нибудь еще. Огромные долгиОдин из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs предупреждал, что в случае победы Байдена американскую валюту накроет "голубая волна" (неофициальный цвет Демократической партии — голубой). По расчетам, взвешенный по объему внешней торговли индекс доллара вернется к двухлетним минимумам. Сейчас DXY — 93,20. В 2018-м было 88,25.При этом в начале ноября экономисты банка выступили с достаточно неожиданным прогнозом: к концу 2023-го доллар может обесцениться на 15 процентов независимо от исхода выборов. "Но, безусловно, не исключено и более глубокое падение", — уточняет валютный стратег банка Зак Пандал. По мнению аналитиков, американская валюта сейчас переоценена, а ее ослабление приведет к тому, что DXY достигнет самого низкого уровня с конца 2014-го.Последовательное ослабление доллара — то, чего на протяжении последних четырех лет добивался Трамп. Со времени его вступления в должность в 2017-м DXY снизился более чем на семь процентов. Это дает преимущество крупнейшим американским компаниям, потому что снижает стоимость их товаров и услуг на зарубежных рынках. Поэтому ни Трампу, ни Байдену не выгодна экономическая политика, укрепляющая национальную денежную единицу.Наконец, есть риски и в долгосрочной перспективе. Любое подозрение, что долг США выходит из-под контроля, усилит опасения по поводу доллара и его уникальных преимуществ как главной резервной валюты, указывают American Century Investments. А ситуация с госдолгом и дефицитом бюджета, достигшим трех триллионов, уже близка к критической.По прогнозам бюджетного управления конгресса, дефицит может дойти до уровня 1945 года — 16% ВВП. Предыдущий антирекорд, почти вдвое меньший (1,4 триллиона), зафиксировали в 2009-м, в разгар глобального кризиса. Такой колоссальный показатель — следствие непомерных расходов правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Госдолг США с января увеличился со 108 до 123% ВВП и продолжает расти. Это практически вдвое больше, чем в 2006-м, накануне финансового кризиса.
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дональд трамп, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, экономика

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

08:00 14.11.2020 (обновлено: 08:09 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабло со знаком доллара
Табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Экономисты уверены: ослабление — долгосрочный тренд, и для этого есть целый ряд причин. Придя к власти, Демократическая партия может изменить и торговую, и налоговую политику страны. Как это скажется на долларе, разбиралось РИА Новости.

Торговые послабления

Индекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, — на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы, неизбежного после смены власти в США.
Контроль над сенатом и палатой представителей, если демократы его получат, позволит Байдену реализовать планы по изменению налогового ландшафта в стране и увеличить регулятивную нагрузку на компании. Это сведет на нет стратегию благоприятствования бизнесу Дональда Трампа.
Байден вряд ли продолжит жесткую торговую политику предшественника и может отменить ряд введенных импортных пошлин — в частности, для Китая и Европейского союза. На международной арене новый президент вернется в выстраиванию альянсов, а тактика переговоров, основанных на тарифных угрозах, уйдет в прошлое, считают экономисты Citi Private Bank.
© REUTERS / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Jim Bourg
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Такой разворот, очевидно, пойдет на пользу некоторым валютам, прежде всего развивающихся стран, в том числе российскому рублю. Но никак не доллару: ослабление торговой напряженности и более предсказуемая внешняя политика без тарифных угроз снизит спрос на него как на валюту-убежище.

Фискальные стимулы и низкие ставки

Победа Байдена означает к тому же дополнительные фискальные стимулы для американской экономики. Демократы уже пообещали новый пакет помощи — почти три триллиона в начале следующего года. Это ослабит доллар в долгосрочной перспективе, так как обернется увеличением дефицита бюджета и ростом внешних заимствований, необходимых для его покрытия.
Наряду с вливаниями со стороны правительства увеличится и денежная масса Федерального резерва — американского центрального банка. Доллары продолжают печатать — это называется "количественное смягчение". С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22% годовых — самый высокий показатель за всю историю. Похожее наблюдалось только в конце Второй мировой войны.
© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / LM Otero, File
Доллары
Печатный станок неизбежно подстегнет инфляцию, однако ФРС уже изменил ее целевое значение: "в среднем два процента" (вместо предыдущих "двух процентов"). Это сделали для того, чтобы не повышать ключевую ставку, если инфляция превысит ожидания.
То есть регулятор намерен сохранять ставки на околонулевом уровне. Это поддержит экономику, но негативно скажется на долларе. Лишившись доходности вложений в долларовые активы, инвесторы будут искать прибыль где-нибудь еще.

Огромные долги

Один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs предупреждал, что в случае победы Байдена американскую валюту накроет "голубая волна" (неофициальный цвет Демократической партии — голубой). По расчетам, взвешенный по объему внешней торговли индекс доллара вернется к двухлетним минимумам. Сейчас DXY — 93,20. В 2018-м было 88,25.
При этом в начале ноября экономисты банка выступили с достаточно неожиданным прогнозом: к концу 2023-го доллар может обесцениться на 15 процентов независимо от исхода выборов. "Но, безусловно, не исключено и более глубокое падение", — уточняет валютный стратег банка Зак Пандал. По мнению аналитиков, американская валюта сейчас переоценена, а ее ослабление приведет к тому, что DXY достигнет самого низкого уровня с конца 2014-го.
Последовательное ослабление доллара — то, чего на протяжении последних четырех лет добивался Трамп. Со времени его вступления в должность в 2017-м DXY снизился более чем на семь процентов. Это дает преимущество крупнейшим американским компаниям, потому что снижает стоимость их товаров и услуг на зарубежных рынках. Поэтому ни Трампу, ни Байдену не выгодна экономическая политика, укрепляющая национальную денежную единицу.
Наконец, есть риски и в долгосрочной перспективе. Любое подозрение, что долг США выходит из-под контроля, усилит опасения по поводу доллара и его уникальных преимуществ как главной резервной валюты, указывают American Century Investments. А ситуация с госдолгом и дефицитом бюджета, достигшим трех триллионов, уже близка к критической.
По прогнозам бюджетного управления конгресса, дефицит может дойти до уровня 1945 года — 16% ВВП. Предыдущий антирекорд, почти вдвое меньший (1,4 триллиона), зафиксировали в 2009-м, в разгар глобального кризиса. Такой колоссальный показатель — следствие непомерных расходов правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Госдолг США с января увеличился со 108 до 123% ВВП и продолжает расти. Это практически вдвое больше, чем в 2006-м, накануне финансового кризиса.
 
Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАДжо БайденСШАЭкономика
 
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