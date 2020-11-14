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Путин надеется, что меры АТР будут способствовать расширению инвестиций
Путин надеется, что меры АТР будут способствовать расширению инвестиций
Россия рассчитывает, что меры по обеспечению стабильного роста региональных экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут способствовать расширению РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:43
2020-11-14T14:43
2020-11-14T15:13
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владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что меры по обеспечению стабильного роста региональных экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут способствовать расширению инвестиций и торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе выступления на Восточноазиатском саммите российский лидер заявил, что в период пандемии наблюдается снижение объемов взаимоторговли, инвестиционных обменов, рецессия ключевых промышленных и финансовых секторов.По его словам, товарооборот России со странами-участницами саммита по итогам трех кварталов этого года сократился на 12%.
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