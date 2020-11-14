https://ria.ru/20201114/atr-1584626220.html

Путин надеется, что меры АТР будут способствовать расширению инвестиций

Путин надеется, что меры АТР будут способствовать расширению инвестиций

Россия рассчитывает, что меры по обеспечению стабильного роста региональных экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут способствовать расширению РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:43

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что меры по обеспечению стабильного роста региональных экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут способствовать расширению инвестиций и торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе выступления на Восточноазиатском саммите российский лидер заявил, что в период пандемии наблюдается снижение объемов взаимоторговли, инвестиционных обменов, рецессия ключевых промышленных и финансовых секторов.По его словам, товарооборот России со странами-участницами саммита по итогам трех кварталов этого года сократился на 12%.

https://ria.ru/20190822/1557809877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, атр, владимир путин, в мире