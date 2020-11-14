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Ямпольская назвала Джигарханяна великим русским актером мирового уровня
Ямпольская назвала Джигарханяна великим русским актером мирового уровня
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна и отметила, что он был великим русским... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:42
2020-11-14T15:42
умер армен джигарханян
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна и отметила, что он был великим русским актером мирового уровня, масштаб его личности завораживал.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Она отметила, что Джигарханян не был простым или безупречным, но его масштаб завораживал.Ямпольская рассказала, что сделала с Джигарханяном много совместных интервью, из которых можно составить сборник.По словам парламентария, ей доводилось видеть, как любят "своего Армена" на родине, которого можно было выводить из гостиницы только под паранджой."Увы, эта любовь постепенно иссякала вместе с пониманием России. Потому что Джигарханян был подлинно русским актером. Великим русским актером. Мирового уровня", - считает Ямпольская.
https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584610655.html
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умер армен джигарханян, госдума рф, армен джигарханян, ссср

Ямпольская назвала Джигарханяна великим русским актером мирового уровня

15:42 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна и отметила, что он был великим русским актером мирового уровня, масштаб его личности завораживал.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.

"Кто не видел Джигарханяна на сцене, считай, не видел его вообще, и нас, счастливцев, заставших Театр Маяковского в годы если не расцвета, так "Заката", не слишком много, но народ Армена любил. В иные поры даже обожал. Голос его узнавал с первого обаятельного хрипа", - написала Ямпольская в Facebook.

Она отметила, что Джигарханян не был простым или безупречным, но его масштаб завораживал.
"Знаю, о чем говорю: мы дружили, страшно сказать, около 30 лет. Со счастливого дня, когда студентка ГИТИСа пришла к Армену Борисовичу на интервью,… события нашей жизни проистекали друг у друга на глазах, и были гастрольные поездки с его театром, и Армения, которую мне впервые показал именно он", - добавила депутат.
Актер Армен Джигарханян на церемонии вручения премии Хрустальная Турандот - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 14:29Культура
Такой разный Армен Джигарханян. Ушел из жизни большой артист
Ямпольская рассказала, что сделала с Джигарханяном много совместных интервью, из которых можно составить сборник.
"В последние годы все чаще спорили: о России и Америке, о вере и неверии. До обид спорили. Но второго такого равноинтересного собеседника у меня не было за всю жизнь. И не будет, это очевидно. Талант – полдела. Талант плюс личность – вот формула на века", - написала Ямпольская.
По словам парламентария, ей доводилось видеть, как любят "своего Армена" на родине, которого можно было выводить из гостиницы только под паранджой.
"Меня радует то, что не огорчает". Каким был Армен Джигарханян
© Одесская киностудия (1979)

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
© РИА Новости / Галина Кмит

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

Армен Джигарханян на съемках фильма Рецепт ее молодости
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в фотобанк

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

Актер Армен Джигарханян в роли штабс-капитана контрразведки Овечкина в фильме Новые приключения неуловимых
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма Тегеран-43
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
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© Ленфильм (1978)

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

Кадр из фильма Собака на сене
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
© "Мосфильм" (1995)

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

Кадр из фильма Ширли-мырли
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
© ТО "Экран" (1975)

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя!
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Армен Борисович Джигарханян в роли Большого Па в спектакле Кошка на раскаленной крыше
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Увы, эта любовь постепенно иссякала вместе с пониманием России. Потому что Джигарханян был подлинно русским актером. Великим русским актером. Мирового уровня", - считает Ямпольская.
 
Умер Армен ДжигарханянГосдума РФАрмен ДжигарханянСССР
 
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