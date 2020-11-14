https://ria.ru/20201114/artist-1584633622.html

Ямпольская назвала Джигарханяна великим русским актером мирового уровня

Ямпольская назвала Джигарханяна великим русским актером мирового уровня

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна и отметила, что он был великим русским... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:42

2020-11-14T15:42

2020-11-14T15:42

умер армен джигарханян

госдума рф

армен джигарханян

ссср

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна и отметила, что он был великим русским актером мирового уровня, масштаб его личности завораживал.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Она отметила, что Джигарханян не был простым или безупречным, но его масштаб завораживал.Ямпольская рассказала, что сделала с Джигарханяном много совместных интервью, из которых можно составить сборник.По словам парламентария, ей доводилось видеть, как любят "своего Армена" на родине, которого можно было выводить из гостиницы только под паранджой."Увы, эта любовь постепенно иссякала вместе с пониманием России. Потому что Джигарханян был подлинно русским актером. Великим русским актером. Мирового уровня", - считает Ямпольская.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584610655.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, госдума рф, армен джигарханян, ссср