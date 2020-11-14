Директор "Ленкома" назвал смерть Джигарханяна невосполнимой потерей

"На этот спектакль билетов достать было невозможно. И мы с большой печалью расставались с ним, когда он ушел создавать свой театр. Как играл Джигарханян - это настоящая школа для актеров, надо было смотреть, записывать, как он это делал. Таких артистов уже практически не осталось. Недавно мы переживали потерю Михаила Жванецкого, и вот, еще одна страшная невосполнимая потеря - ушел великий артист", - сказал собеседник агентства.