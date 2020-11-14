Директор "Ленкома" назвал смерть Джигарханяна невосполнимой потерей
12:11 14.11.2020 (обновлено: 12:28 14.11.2020)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кончина артиста Армена Джигарханяна, уникального актера является невосполнимой потерей, заявил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"Потеря для всего творческого мира невосполнимая - ушел уникальный, непредсказуемый, поистине великий артист - последний из могикан. Мы дружили, часто встречались вместе с Марком Анатольевием (Захаровым, худруком "Ленкома"), который очень любил и ценил Армена Борисовича", - сказал Варшавер.
Он вспомнил, что Джигарханян работал в "Ленкоме", "где блистательно сыграл вместе с неподражаемой Инной Михайловной Чуриковой в спектакле "Город миллионеров".
Вчера, 11:01КультураНазвана дата похорон Армена Джигарханяна
"На этот спектакль билетов достать было невозможно. И мы с большой печалью расставались с ним, когда он ушел создавать свой театр. Как играл Джигарханян - это настоящая школа для актеров, надо было смотреть, записывать, как он это делал. Таких артистов уже практически не осталось. Недавно мы переживали потерю Михаила Жванецкого, и вот, еще одна страшная невосполнимая потеря - ушел великий артист", - сказал собеседник агентства.
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.