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https://ria.ru/20201114/artist-1584605933.html
Директор "Ленкома" назвал смерть Джигарханяна невосполнимой потерей
Директор "Ленкома" назвал смерть Джигарханяна невосполнимой потерей
Кончина артиста Армена Джигарханяна, уникального актера является невосполнимой потерей, заявил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 14.11.2020
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культура
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кончина артиста Армена Джигарханяна, уникального актера является невосполнимой потерей, заявил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Он вспомнил, что Джигарханян работал в "Ленкоме", "где блистательно сыграл вместе с неподражаемой Инной Михайловной Чуриковой в спектакле "Город миллионеров".Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.
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умер армен джигарханян, марк варшавер, ленком, армен джигарханян, инна чурикова, ссср

Директор "Ленкома" назвал смерть Джигарханяна невосполнимой потерей

12:11 14.11.2020 (обновлено: 12:28 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кончина артиста Армена Джигарханяна, уникального актера является невосполнимой потерей, заявил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 11:20Культура
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна
"Потеря для всего творческого мира невосполнимая - ушел уникальный, непредсказуемый, поистине великий артист - последний из могикан. Мы дружили, часто встречались вместе с Марком Анатольевием (Захаровым, худруком "Ленкома"), который очень любил и ценил Армена Борисовича", - сказал Варшавер.
Он вспомнил, что Джигарханян работал в "Ленкоме", "где блистательно сыграл вместе с неподражаемой Инной Михайловной Чуриковой в спектакле "Город миллионеров".
Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 11:01Культура
Названа дата похорон Армена Джигарханяна
"На этот спектакль билетов достать было невозможно. И мы с большой печалью расставались с ним, когда он ушел создавать свой театр. Как играл Джигарханян - это настоящая школа для актеров, надо было смотреть, записывать, как он это делал. Таких артистов уже практически не осталось. Недавно мы переживали потерю Михаила Жванецкого, и вот, еще одна страшная невосполнимая потеря - ушел великий артист", - сказал собеседник агентства.
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.
 
КультураУмер Армен ДжигарханянМарк ВаршаверЛенкомАрмен ДжигарханянИнна ЧуриковаСССР
 
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