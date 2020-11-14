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Режиссер Грымов назвал Джигарханяна бесспорным явлением в театре и кино
Режиссер Грымов назвал Джигарханяна бесспорным явлением в театре и кино
Народный артист СССР Армен Джигарханян – бесспорное явление в театре и кино, он обладал уникальной человеческой теплотой и все делал "с аппетитом", поэтому его... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:04
2020-11-14T12:04
умер армен джигарханян
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян – бесспорное явление в театре и кино, он обладал уникальной человеческой теплотой и все делал "с аппетитом", поэтому его так все и любили, рассказал РИА Новости режиссер Юрий Грымов.Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Джигарханян сыграл в кино более 200 ролей, в том числе в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. С 1996 года артист возглавлял Театр Армена Джигарханяна.
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умер армен джигарханян, юрий грымов, ереван, ссср

Режиссер Грымов назвал Джигарханяна бесспорным явлением в театре и кино

12:04 14.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян – бесспорное явление в театре и кино, он обладал уникальной человеческой теплотой и все делал "с аппетитом", поэтому его так все и любили, рассказал РИА Новости режиссер Юрий Грымов.
Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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"Большая утрата. Большой артист. Большой человек. Он обладал уникальной человеческой теплотой. Когда мы работали на фильме "Казус Кукоцкого", он ухитрялся отапливать все и всех, и даже павильон, он это делал с аппетитом. Он все делал с аппетитом, поэтому так его и любили. Он абсолютно бесспорное явление в театре и кино", - сказал Грымов.
Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Джигарханян сыграл в кино более 200 ролей, в том числе в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. С 1996 года артист возглавлял Театр Армена Джигарханяна.
 
Умер Армен ДжигарханянЮрий ГрымовЕреванСССР
 
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