https://ria.ru/20201114/artist-1584605285.html

Режиссер Грымов назвал Джигарханяна бесспорным явлением в театре и кино

Режиссер Грымов назвал Джигарханяна бесспорным явлением в театре и кино

Народный артист СССР Армен Джигарханян – бесспорное явление в театре и кино, он обладал уникальной человеческой теплотой и все делал "с аппетитом", поэтому его... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:04

2020-11-14T12:04

2020-11-14T12:04

умер армен джигарханян

юрий грымов

ереван

ссср

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян – бесспорное явление в театре и кино, он обладал уникальной человеческой теплотой и все делал "с аппетитом", поэтому его так все и любили, рассказал РИА Новости режиссер Юрий Грымов.Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Джигарханян сыграл в кино более 200 ролей, в том числе в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. С 1996 года артист возглавлял Театр Армена Джигарханяна.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584601925.html

ереван

ссср

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умер армен джигарханян, юрий грымов, ереван, ссср