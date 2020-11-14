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Режиссер Грымов назвал Джигарханяна бесспорным явлением в театре и кино
Режиссер Грымов назвал Джигарханяна бесспорным явлением в театре и кино
Народный артист СССР Армен Джигарханян – бесспорное явление в театре и кино, он обладал уникальной человеческой теплотой и все делал "с аппетитом", поэтому его... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:04
2020-11-14T12:04
2020-11-14T12:04
умер армен джигарханян
юрий грымов
ереван
ссср
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян – бесспорное явление в театре и кино, он обладал уникальной человеческой теплотой и все делал "с аппетитом", поэтому его так все и любили, рассказал РИА Новости режиссер Юрий Грымов.Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Джигарханян сыграл в кино более 200 ролей, в том числе в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. С 1996 года артист возглавлял Театр Армена Джигарханяна.
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ереван
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умер армен джигарханян, юрий грымов, ереван, ссср