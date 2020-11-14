https://ria.ru/20201114/artist-1584600248.html

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Армена Джигарханяна, отметив, что это был замечательный мастер и великий актёр. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:20

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культура

умер армен джигарханян

армен джигарханян

сергей собянин

москва

ссср

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Армена Джигарханяна, отметив, что это был замечательный мастер и великий актёр.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584599989.html

москва

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, армен джигарханян, сергей собянин, москва, ссср