Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна
11:20 14.11.2020 (обновлено: 12:01 14.11.2020)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Армена Джигарханяна, отметив, что это был замечательный мастер и великий актёр.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"Ушел из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино - Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников. Соболезную родным и близким Армена Борисовича и замечательному коллективу его театра", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.