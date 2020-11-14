https://ria.ru/20201114/armeniya-1584639294.html

Экс-главу СНБ Армении заподозрили в подготовке покушения на Пашиняна

Экс-главу СНБ Армении заподозрили в подготовке покушения на Пашиняна

Бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:59

2020-11-14T16:59

2020-11-14T18:01

беспорядки в ереване

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. Бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила его адвокат Лусине Саакян.По словам юриста, "полет мысли властей страны, стремящейся замолчать политических оппонентов, дошел до того, что "рождаются" обвинения в подготовке убийства Никола Пашиняна".Саакян добавила, что комментировать происходящее в правовой плоскости невозможно. Преследование Ванецяна она назвала политическим, с целью сохранения власти.Экс-глава СНБ возглавляет оппозиционную партию "Родина" и участвует в протестах с требованием отставки премьер-министра.Сегодня сообщалось об обыске у его родителей.В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.Главы России, Армении и Азербайджана ранее на этой неделе приняли совместное заявление. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.

https://ria.ru/20201112/snb-1584372947.html

https://ria.ru/20201112/armeniya-1584263472.html

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беспорядки в ереване, армения, в мире