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Россиянам рассказали, какой будет зима
Россиянам рассказали, какой будет зима
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с "Парламентской газетой", какой будет погода предстоящей зимой. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T04:15
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урал
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
зима (время года)
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с "Парламентской газетой", какой будет погода предстоящей зимой.По его словам, повторения экстремально теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не будет.Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября, продолжил собеседник издания.Вильфанд также предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582202532.html
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урал, россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, зима (время года), общество

Россиянам рассказали, какой будет зима

04:15 13.11.2020 (обновлено: 10:21 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с "Парламентской газетой", какой будет погода предстоящей зимой.
По его словам, повторения экстремально теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не будет.
"Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы", — рассказал Вильфанд.
Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября, продолжил собеседник издания.
"Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей", — подчеркнул синоптик.
Вильфанд также предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.
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УралРоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрЗима (время года)Общество
 
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