https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

Россиянам рассказали, какой будет зима

Россиянам рассказали, какой будет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с "Парламентской газетой", какой будет погода предстоящей зимой. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T04:15

2020-11-13T04:15

2020-11-13T10:21

урал

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

зима (время года)

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с "Парламентской газетой", какой будет погода предстоящей зимой.По его словам, повторения экстремально теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не будет.Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября, продолжил собеседник издания.Вильфанд также предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582202532.html

урал

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урал, россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, зима (время года), общество