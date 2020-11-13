Россиянам рассказали, какой будет зима
04:15 13.11.2020 (обновлено: 10:21 13.11.2020)
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с "Парламентской газетой", какой будет погода предстоящей зимой.
По его словам, повторения экстремально теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не будет.
"Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы", — рассказал Вильфанд.
Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября, продолжил собеседник издания.
"Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей", — подчеркнул синоптик.
Вильфанд также предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.