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В мире выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки
В мире выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 628 136, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:23
2020-11-13T21:23
2020-11-13T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 628 136, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 234 тысяч) и Европе (более 291 тысяч). Всего в мире выявлено более 52 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 1,29 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире