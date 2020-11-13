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Нижегородского депутата задержали по делу о крупном мошенничестве
Нижегородского депутата задержали по делу о крупном мошенничестве
Задержан депутат Балахнинского округа в Нижегородской области, подозреваемый в пособничестве мошенничеству с местной коммунальной компанией, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:33
2020-11-13T15:33
нижегородская область
балахна
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Задержан депутат Балахнинского округа в Нижегородской области, подозреваемый в пособничестве мошенничеству с местной коммунальной компанией, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемый, находясь в преступном сговоре с исполнителем, выступил как продавец в сделке с "Балахнинской коммунальной компанией" по продаже тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны. При этом стоимость недвижимого имущества была существенно завышена, и компании причинен имущественный вред более 23,5 миллиона рублей, отмечает СК."Противоправные действия выявлены и пресечены в ходе совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество при мошенничестве в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.Подозреваемый является депутатом Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области первого созыва. В публикации на сайте регионального СУСК размещено видео, как мужчину задерживают прямо во время заседания совета депутатов.
https://ria.ru/20201109/moshennichestvo-1583771719.html
нижегородская область
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нижегородская область, балахна, происшествия

Нижегородского депутата задержали по делу о крупном мошенничестве

15:33 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Задержан депутат Балахнинского округа в Нижегородской области, подозреваемый в пособничестве мошенничеству с местной коммунальной компанией, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемый, находясь в преступном сговоре с исполнителем, выступил как продавец в сделке с "Балахнинской коммунальной компанией" по продаже тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны. При этом стоимость недвижимого имущества была существенно завышена, и компании причинен имущественный вред более 23,5 миллиона рублей, отмечает СК.
"Противоправные действия выявлены и пресечены в ходе совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество при мошенничестве в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Подозреваемый является депутатом Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области первого созыва. В публикации на сайте регионального СУСК размещено видео, как мужчину задерживают прямо во время заседания совета депутатов.
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