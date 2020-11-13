https://ria.ru/20201113/zaderzhanie-1584469487.html

Кремль обратил внимание на жесткие обстоятельства задержания мэра Томска

Кремль обратил внимание на жесткие обстоятельства задержания мэра Томска

В Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:35

2020-11-13T13:35

2020-11-13T13:35

задержание мэра томска

иван кляйн

томское пиво

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

томск

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщал СК РФ, мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По оперативным данным, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", который сейчас принадлежит семье Кляйна.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/klyayn-1584460368.html

томск

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задержание мэра томска, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, томск, происшествия