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Кремль обратил внимание на жесткие обстоятельства задержания мэра Томска
Кремль обратил внимание на жесткие обстоятельства задержания мэра Томска
В Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:35
2020-11-13T13:35
задержание мэра томска
иван кляйн
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
томск
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщал СК РФ, мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По оперативным данным, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", который сейчас принадлежит семье Кляйна.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/klyayn-1584460368.html
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задержание мэра томска, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, томск, происшествия

Кремль обратил внимание на жесткие обстоятельства задержания мэра Томска

13:35 13.11.2020
 
© СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было - прямо во время мероприятия... Наверное, это связано с тяжестью подозрений вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем", - сказал он.
Как сообщал СК РФ, мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По оперативным данным, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", который сейчас принадлежит семье Кляйна.
Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 12:49
Опубликованы кадры задержания мэра Томска
 
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