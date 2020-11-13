https://ria.ru/20201113/yuriy-loza-1584463745.html

Юрий Лоза усомнился в истинной популярности Little Big

Юрий Лоза усомнился в истинной популярности Little Big

Юрий Лоза, высказывания которого о коллегах и их творчестве ранее уже не раз вызывали бурную реакцию, в очередной раз выступил с критикой современного... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:01

2020-11-13T14:01

2020-11-13T15:43

шнур (сергей шнуров)

знаменитости

звезды

шоубиз

little big

юрий лоза

рэп

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Юрий Лоза, высказывания которого о коллегах и их творчестве ранее уже не раз вызывали бурную реакцию, в очередной раз выступил с критикой современного шоу-бизнеса.Певец и композитор считает, что десятки миллионов просмотров, к примеру, клипов группы Little Big достигаются, очевидно, благодаря "накрутке"."Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии", – говорит Лоза в интервью "АиФ". Композитор признается, что и ему предлагали за деньги большие просмотры его композиций в Сети, но он ответил: "Мне мертвые души не нужны".В этой связи он предложил напеть, например, что-то из нашумевшего рэп-батла Оксимирона и Гнойного, который собрал в Интернете 48 миллионов просмотров, и усомнился, что кто-то это сможет сделать.Весьма нелестно высказался Юрий Лоза и о творчестве Сергея Шнурова, а также выразил сожаление, что сейчас "мы живем в стране развитого КВНа", когда "ржака вышла на первое место".

https://ria.ru/20200608/1572607060.html

https://ria.ru/20201109/little-big-1583730628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), знаменитости, звезды, little big, юрий лоза, рэп