https://ria.ru/20201113/yuriy-loza-1584463745.html
Юрий Лоза усомнился в истинной популярности Little Big
Юрий Лоза усомнился в истинной популярности Little Big
Юрий Лоза, высказывания которого о коллегах и их творчестве ранее уже не раз вызывали бурную реакцию, в очередной раз выступил с критикой современного... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:01
2020-11-13T14:01
2020-11-13T15:43
шнур (сергей шнуров)
знаменитости
звезды
шоубиз
little big
юрий лоза
рэп
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Юрий Лоза, высказывания которого о коллегах и их творчестве ранее уже не раз вызывали бурную реакцию, в очередной раз выступил с критикой современного шоу-бизнеса.Певец и композитор считает, что десятки миллионов просмотров, к примеру, клипов группы Little Big достигаются, очевидно, благодаря "накрутке"."Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии", – говорит Лоза в интервью "АиФ". Композитор признается, что и ему предлагали за деньги большие просмотры его композиций в Сети, но он ответил: "Мне мертвые души не нужны".В этой связи он предложил напеть, например, что-то из нашумевшего рэп-батла Оксимирона и Гнойного, который собрал в Интернете 48 миллионов просмотров, и усомнился, что кто-то это сможет сделать.Весьма нелестно высказался Юрий Лоза и о творчестве Сергея Шнурова, а также выразил сожаление, что сейчас "мы живем в стране развитого КВНа", когда "ржака вышла на первое место".
https://ria.ru/20200608/1572607060.html
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шнур (сергей шнуров), знаменитости, звезды, little big, юрий лоза, рэп
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Юрий Лоза, высказывания которого о коллегах и их творчестве ранее уже не раз вызывали бурную реакцию, в очередной раз выступил с критикой современного шоу-бизнеса.
Певец и композитор считает, что десятки миллионов просмотров, к примеру, клипов группы Little Big достигаются, очевидно, благодаря "накрутке".
"Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии", – говорит Лоза в интервью "АиФ"
. Композитор признается, что и ему предлагали за деньги большие просмотры его композиций в Сети, но он ответил: "Мне мертвые души не нужны".
По его мнению, в народ за последние 20 лет не ушло ни одной песни, а то, что исполняют артисты, "это мяуканье и кряканье, рэпы-шмэпы".
В этой связи он предложил напеть, например, что-то из нашумевшего рэп-батла Оксимирона и Гнойного, который собрал в Интернете 48 миллионов просмотров, и усомнился, что кто-то это сможет сделать.
Весьма нелестно высказался Юрий Лоза и о творчестве Сергея Шнурова, а также выразил сожаление, что сейчас "мы живем в стране развитого КВНа", когда "ржака вышла на первое место".