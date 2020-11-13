https://ria.ru/20201113/yukos-1584497786.html

Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, у сторон есть две недели, чтобы ответить... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:33

2020-11-13T15:33

2020-11-13T15:33

юкос

гаага

нидерланды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/101801/43/1018014321_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_d76cdffafcbf4b7f2ed200a843391572.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, у сторон есть две недели, чтобы ответить на него, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.Она отметила, что по истечении этого срока заключение будет опубликовано на сайте суда и станет доступным для общественности."После этого Верховный суд вынесет решение в короткие сроки", - добавила Тьердема.Она уточнила, что речь в данном случае идет о решении в рамках предварительного судопроизводства.Ранее сообщалось, что 13 ноября генпрокурор проконсультирует Верховный суд по делу ЮКОСа.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.

https://ria.ru/20201029/yukos-1582018534.html

https://ria.ru/20200519/1571666253.html

гаага

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юкос, гаага, нидерланды, в мире