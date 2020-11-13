Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/yukos-1584497786.html
Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, у сторон есть две недели, чтобы ответить... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:33
2020-11-13T15:33
юкос
гаага
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101801/43/1018014321_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_d76cdffafcbf4b7f2ed200a843391572.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, у сторон есть две недели, чтобы ответить на него, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.Она отметила, что по истечении этого срока заключение будет опубликовано на сайте суда и станет доступным для общественности."После этого Верховный суд вынесет решение в короткие сроки", - добавила Тьердема.Она уточнила, что речь в данном случае идет о решении в рамках предварительного судопроизводства.Ранее сообщалось, что 13 ноября генпрокурор проконсультирует Верховный суд по делу ЮКОСа.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
https://ria.ru/20201029/yukos-1582018534.html
https://ria.ru/20200519/1571666253.html
гаага
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/101801/43/1018014321_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_ddf148b858a4760a814d8dfcb6688fbf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юкос, гаага, нидерланды, в мире

Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа

15:33 13.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНК "ЮКОС"
НК ЮКОС - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, у сторон есть две недели, чтобы ответить на него, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.
"Генеральный прокурор сегодня выступил с консультативным заключением. Письменное заключение в первую очередь направляется сторонам. У них есть две недели, чтобы дать на него ответ", - сказала пресс-секретарь.
Она отметила, что по истечении этого срока заключение будет опубликовано на сайте суда и станет доступным для общественности.
"После этого Верховный суд вынесет решение в короткие сроки", - добавила Тьердема.
Она уточнила, что речь в данном случае идет о решении в рамках предварительного судопроизводства.
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 05:58
Решение по искам экс-акционеров ЮКОСа могут принять до 2021 года
Ранее сообщалось, что 13 ноября генпрокурор проконсультирует Верховный суд по делу ЮКОСа.
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.
Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
Водка Столичная - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
19 мая, 12:25
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
 
ЮКОСГаагаНидерландыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02ВОЗ рекомендовал не совершать поездки во время COVID-19
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Лента новостейМолния