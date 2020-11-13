https://ria.ru/20201113/yukos-1584497786.html
Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, у сторон есть две недели, чтобы ответить... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:33
2020-11-13T15:33
2020-11-13T15:33
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа, у сторон есть две недели, чтобы ответить на него, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.Она отметила, что по истечении этого срока заключение будет опубликовано на сайте суда и станет доступным для общественности."После этого Верховный суд вынесет решение в короткие сроки", - добавила Тьердема.Она уточнила, что речь в данном случае идет о решении в рамках предварительного судопроизводства.Ранее сообщалось, что 13 ноября генпрокурор проконсультирует Верховный суд по делу ЮКОСа.В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.
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юкос, гаага, нидерланды, в мире
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Верховный суд Нидерландов
получил от генерального прокурора консультативное заключение по искам экс-акционеров ЮКОСа
, у сторон есть две недели, чтобы ответить на него, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.
"Генеральный прокурор сегодня выступил с консультативным заключением. Письменное заключение в первую очередь направляется сторонам. У них есть две недели, чтобы дать на него ответ", - сказала пресс-секретарь.
Она отметила, что по истечении этого срока заключение будет опубликовано на сайте суда и станет доступным для общественности.
"После этого Верховный суд вынесет решение в короткие сроки", - добавила Тьердема.
Она уточнила, что речь в данном случае идет о решении в рамках предварительного судопроизводства.
Ранее сообщалось, что 13 ноября генпрокурор проконсультирует Верховный суд по делу ЮКОСа.
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги
о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.
Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.