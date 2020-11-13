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В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка
В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка
Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:08
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россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
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россия
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, украина, в мире

В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка

13:08 13.11.2020 (обновлено: 13:09 13.11.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершенно очевидно, что, принимая абсурдные и дискриминационные законы о насильственной украинизации, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
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