https://ria.ru/20201113/yazyk-1584464603.html

В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка

В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка

Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:08

2020-11-13T13:08

2020-11-13T13:09

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581067563_0:0:3156:1775_1400x0_80_0_0_0a7e16dee6b459e602a3a6dcb2217227.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

https://ria.ru/20200831/ukraina-1576521805.html

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, украина, в мире