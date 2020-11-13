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"Яндекс" использовал перепетый шлягер Алены Апиной и получил штраф
"Яндекс" использовал перепетый шлягер Алены Апиной и получил штраф
Арбитражный суд Москвы по иску издательства "Джем" (рекорд-лейбл J.S.P.) взыскал 80 тысяч рублей с интернет-компании "Яндекс" за незаконное использование... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:20
2020-11-13T16:36
культура
яндекс.музыка
линда
максим фадеев
алена апина
общество
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску издательства "Джем" (рекорд-лейбл J.S.P.) взыскал 80 тысяч рублей с интернет-компании "Яндекс" за незаконное использование музыкального произведения "Ксюша" композитора Виталия Окорокова, следует из опубликованного решения суда.Истец, которому по договору с Окороковым принадлежат права на музыку, обнаружил на портале "Яндекс. Музыка", песню польской группы "Корона" Łyk Szampana, представляющую собой переработку песни "Ксюша", которую исполняла некогда популярная певица Алена Апина.Посчитав свои права нарушенными, "Джем" в своем иске потребовал взыскать с "Яндекса" 650 тысяч рублей.Суд прослушал представленный истцом компакт-диск и согласился с идентичностью музыки в песнях "Ксюша" и Łyk Szampana, однако с учетом вероятных имущественных потерь правообладателя счел достаточной компенсацию в размере 80 тысяч рублей.Издательство "Джем" занимается звукозаписью, книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании говорится, что ее каталог насчитывает более 300 релизов, с ее помощью "начинали свое восхождение к вершинам Олимпа шоу-бизнеса нынешние звезды - Линда, Макс Фадеев, "Руки Вверх!", Света, Акула".
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яндекс.музыка, линда, максим фадеев, алена апина, общество

"Яндекс" использовал перепетый шлягер Алены Апиной и получил штраф

15:20 13.11.2020 (обновлено: 16:36 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску издательства "Джем" (рекорд-лейбл J.S.P.) взыскал 80 тысяч рублей с интернет-компании "Яндекс" за незаконное использование музыкального произведения "Ксюша" композитора Виталия Окорокова, следует из опубликованного решения суда.
Истец, которому по договору с Окороковым принадлежат права на музыку, обнаружил на портале "Яндекс. Музыка", песню польской группы "Корона" Łyk Szampana, представляющую собой переработку песни "Ксюша", которую исполняла некогда популярная певица Алена Апина.
Посчитав свои права нарушенными, "Джем" в своем иске потребовал взыскать с "Яндекса" 650 тысяч рублей.
Суд прослушал представленный истцом компакт-диск и согласился с идентичностью музыки в песнях "Ксюша" и Łyk Szampana, однако с учетом вероятных имущественных потерь правообладателя счел достаточной компенсацию в размере 80 тысяч рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью, книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании говорится, что ее каталог насчитывает более 300 релизов, с ее помощью "начинали свое восхождение к вершинам Олимпа шоу-бизнеса нынешние звезды - Линда, Макс Фадеев, "Руки Вверх!", Света, Акула".
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 02.02.2020
2 февраля, 10:21Культура
Сервис "Яндекс.Музыка" рассказал о музыкальных рекордах 2019 года
 
КультураЯндекс.МузыкаЛиндаМаксим ФадеевАлена АпинаОбщество
 
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