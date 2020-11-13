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Генерал МВД Мельников ответит в суде за попытку взятки у бизнесмена
Генерал МВД Мельников ответит в суде за попытку взятки у бизнесмена
Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников предстанет перед судом за попытку получить взятку в 30 миллионов рублей у бизнесмена, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:33
2020-11-13T15:58
александр мельников
андрей фролов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников предстанет перед судом за попытку получить взятку в 30 миллионов рублей у бизнесмена, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в покушении на получение и дачу взятки в особо крупном размере, в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и в покушении на мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении средств у подконтрольной ему компании. Мельников, используя свое положение, поспособствовал возобновлению расследования. В дальнейшем дело было прекращено за отсутствием состава преступления.Как отметили в СК, судом наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, среди которого недвижимость и транспорт. В частности, это загородный дом Мельникова, оценочная стоимость которого превышает 15 миллионов рублей.
https://realty.ria.ru/20201113/chuvashiya-1584450958.html
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александр мельников, андрей фролов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Генерал МВД Мельников ответит в суде за попытку взятки у бизнесмена

13:33 13.11.2020 (обновлено: 15:58 13.11.2020)
 
© Фото : МВД РФПервый заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Александр Мельников
Первый заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Александр Мельников - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : МВД РФ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников предстанет перед судом за попытку получить взятку в 30 миллионов рублей у бизнесмена, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Александра Мельникова и его трех соучастников... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Глава стройкомпании получил 4 года за взятку экс-вице-премьеру Чувашии
Отмечается, что в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в покушении на получение и дачу взятки в особо крупном размере, в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении средств у подконтрольной ему компании. Мельников, используя свое положение, поспособствовал возобновлению расследования. В дальнейшем дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 17:37
Обвиняемого во взятках гендиректора Нижегородского водоканала арестовали
Как отметили в СК, судом наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, среди которого недвижимость и транспорт. В частности, это загородный дом Мельникова, оценочная стоимость которого превышает 15 миллионов рублей.
 
Александр МельниковАндрей ФроловСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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