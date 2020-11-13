https://ria.ru/20201113/vzyatka-1584468908.html

Генерал МВД Мельников ответит в суде за попытку взятки у бизнесмена

Генерал МВД Мельников ответит в суде за попытку взятки у бизнесмена

Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников предстанет перед судом за попытку получить взятку в 30 миллионов рублей у бизнесмена, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:33

2020-11-13T13:33

2020-11-13T15:58

александр мельников

андрей фролов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников предстанет перед судом за попытку получить взятку в 30 миллионов рублей у бизнесмена, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в покушении на получение и дачу взятки в особо крупном размере, в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и в покушении на мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении средств у подконтрольной ему компании. Мельников, используя свое положение, поспособствовал возобновлению расследования. В дальнейшем дело было прекращено за отсутствием состава преступления.Как отметили в СК, судом наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, среди которого недвижимость и транспорт. В частности, это загородный дом Мельникова, оценочная стоимость которого превышает 15 миллионов рублей.

https://realty.ria.ru/20201113/chuvashiya-1584450958.html

https://ria.ru/20201112/vzyatki-1584335139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мельников, андрей фролов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия