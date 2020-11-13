Генерал МВД Мельников ответит в суде за попытку взятки у бизнесмена
13:33 13.11.2020 (обновлено: 15:58 13.11.2020)
© Фото : МВД РФПервый заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Александр Мельников
© Фото : МВД РФ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников предстанет перед судом за попытку получить взятку в 30 миллионов рублей у бизнесмена, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Александра Мельникова и его трех соучастников... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в покушении на получение и дачу взятки в особо крупном размере, в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении средств у подконтрольной ему компании. Мельников, используя свое положение, поспособствовал возобновлению расследования. В дальнейшем дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Как отметили в СК, судом наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, среди которого недвижимость и транспорт. В частности, это загородный дом Мельникова, оценочная стоимость которого превышает 15 миллионов рублей.