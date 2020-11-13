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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201113/vystavka-1584453956.html
В Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020
В Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020
В целях содействия культурному обмену и сотрудничеству между провинцией Хэйлунцзян и Россией в четверг в Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:42
2020-11-13T12:42
россия-китай: главное
хэйлунцзян
москва
харбин
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МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В целях содействия культурному обмену и сотрудничеству между провинцией Хэйлунцзян и Россией в четверг в Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020.На выставке представлены 150 работ выдающихся китайских и русских художников, в том числе 100 картин русских художников и 50 картин китайских живописцев, включая портреты, природные пейзажи, натюрморты. Экспонаты не только отражают традицию и культуру двух стран, но и пронизаны духом времени, а также демонстрируют художественные характеристики восточной и западной живописи, что в полной мере демонстрирует уникальное очарование масляной живописи в произведениях современного искусства.Вступив в новый век, художественные круги провинции Хэйлунцзян активно пользуются новой возможностью для всестороннего построения платформы по содействию художественным обменам и образовательному сотрудничеству между Китаем и Россией, рассматривая культуру как окно Хэйлунцзяна, масляную живопись в качестве связующего звена, вносят свой вклад для укрепления двусторонних отношений между Китаем и Россией.Сообщается, что выставка продлится десять дней.
https://ria.ru/20201112/vystavka-1584306350.html
хэйлунцзян
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хэйлунцзян, москва, харбин

В Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020

12:42 13.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковКраски с кисточками
Краски с кисточками - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В целях содействия культурному обмену и сотрудничеству между провинцией Хэйлунцзян и Россией в четверг в Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020.
На выставке представлены 150 работ выдающихся китайских и русских художников, в том числе 100 картин русских художников и 50 картин китайских живописцев, включая портреты, природные пейзажи, натюрморты. Экспонаты не только отражают традицию и культуру двух стран, но и пронизаны духом времени, а также демонстрируют художественные характеристики восточной и западной живописи, что в полной мере демонстрирует уникальное очарование масляной живописи в произведениях современного искусства.
Вступив в новый век, художественные круги провинции Хэйлунцзян активно пользуются новой возможностью для всестороннего построения платформы по содействию художественным обменам и образовательному сотрудничеству между Китаем и Россией, рассматривая культуру как окно Хэйлунцзяна, масляную живопись в качестве связующего звена, вносят свой вклад для укрепления двусторонних отношений между Китаем и Россией.
Сообщается, что выставка продлится десять дней.
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Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянМоскваХарбин
 
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