https://ria.ru/20201113/vystavka-1584453956.html

В Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020

В Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020

В целях содействия культурному обмену и сотрудничеству между провинцией Хэйлунцзян и Россией в четверг в Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:42

2020-11-13T12:42

2020-11-13T12:42

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хэйлунцзян

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МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В целях содействия культурному обмену и сотрудничеству между провинцией Хэйлунцзян и Россией в четверг в Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020.На выставке представлены 150 работ выдающихся китайских и русских художников, в том числе 100 картин русских художников и 50 картин китайских живописцев, включая портреты, природные пейзажи, натюрморты. Экспонаты не только отражают традицию и культуру двух стран, но и пронизаны духом времени, а также демонстрируют художественные характеристики восточной и западной живописи, что в полной мере демонстрирует уникальное очарование масляной живописи в произведениях современного искусства.Вступив в новый век, художественные круги провинции Хэйлунцзян активно пользуются новой возможностью для всестороннего построения платформы по содействию художественным обменам и образовательному сотрудничеству между Китаем и Россией, рассматривая культуру как окно Хэйлунцзяна, масляную живопись в качестве связующего звена, вносят свой вклад для укрепления двусторонних отношений между Китаем и Россией.Сообщается, что выставка продлится десять дней.

https://ria.ru/20201112/vystavka-1584306350.html

хэйлунцзян

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харбин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэйлунцзян, москва, харбин