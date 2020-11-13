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Выплату на детей от 3 до 7 лет предоставили 34 тысячам вологодских семей

Выплату на детей от 3 до 7 лет предоставили 34 тысячам вологодских семей

Порядка 34 тысяч вологодских семей получили выплату на детей от 3 до 7 лет, этой мерой поддержки могут воспользоваться семьи со среднедушевым доходом менее 11,4 РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:52

2020-11-13T18:52

2020-11-13T18:52

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 34 тысяч вологодских семей получили выплату на детей от 3 до 7 лет, этой мерой поддержки могут воспользоваться семьи со среднедушевым доходом менее 11,4 тысячи рублей на члена семьи, сообщил спикер Заксобрания области Андрей Луценко.Размер выплаты составляет 50% от прожиточного минимума - 5585 рублей."На 1 ноября, по данным департамента социальной защиты населения, ее оформили более 34 тысяч вологодских семей, она назначена более чем на 41 тысячу детей. Предоставление выплаты финансируется из федерального и областного бюджетов. Общая сумма расходов составила почти 2 миллиарда рублей. Отмечу, что новая мера поддержки оказалась очень популярной. С появлением этого пособия число семей, которые решили воспользоваться социальными выплатами, увеличилось в два раза", - сказал Луценко.Как пояснил спикер Заксобрания, для того, чтобы мерой поддержки смогли воспользоваться все обратившиеся и имеющие на это право граждане, было предусмотрено увеличение финансирования."Из бюджета области на эти цели в 2020 году дополнительно выделено 270 миллионов рублей. Поправки в бюджет мы утвердили на сессии Законодательного Собрания, которая состоялась в октябре", - рассказал Луценко.Дополнительное финансирование на выплаты для детей от 3 до 7 лет выделяется также из федерального бюджета. На эти цели будет направлено еще 62 миллиарда рублей.Подать заявление о назначении выплаты можно через портал госуслуг. От родителей потребуется только заявление, все остальные документы будут запрошены в соответствующих ведомствах: налоговой службе, пенсионном фонде и других.

https://ria.ru/20201110/remont-1583939128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко