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Калужские власти объяснили, почему работники скорой не получили надбавки
Калужские власти объяснили, почему работники скорой не получили надбавки
Калужский минздрав после обращения в суд ряда водителей и фельдшеров скорой помощи Юхновской ЦРБ пояснил, что им не дали стимулирующие выплаты за работу с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:01
2020-11-13T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калужская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Калужский минздрав после обращения в суд ряда водителей и фельдшеров скорой помощи Юхновской ЦРБ пояснил, что им не дали стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом, потому что они не выполняли эту работу.Ранее в соцсетях появилось видео, в котором водитель скорой помощи Юхновской ЦРБ рассказывает, что он и еще ряд водителей и фельдшеров – всего 14 человек - не получили стимулирующих выплат, которые положены медработникам за работу с больными COVID-19 по постановлению правительства РФ №484. По его словам, он и коллеги обратились в суд."По результатам проверки удалось выяснить следующую информацию. Действительно, в суд обратились водители и фельдшера скорой помощи Юхновской ЦРБ с тем, что они хотят получать выплаты по постановлению №484. Дело в том, что ранее медработники и водители трижды отказались подписать согласие на работу с ковидными пациентами. Но без данного согласия они не могут быть включены во временное штатное расписание и, соответственно, претендовать на эти выплаты по 484 постановлению", - говорится в сообщении."Данные водители скорой помощи не привлекались к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией", - уточняет региональный минздрав.Сообщается, что сотрудники обращались и в трудовую инспекцию, и прокуратуру, но в действиях главного врача нарушений выявлено не было, подчеркивают власти."По всем остальным федеральным и региональным постановлениям выплаты этим сотрудникам производятся", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калужская область, общество

Калужские власти объяснили, почему работники скорой не получили надбавки

16:01 13.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Калужский минздрав после обращения в суд ряда водителей и фельдшеров скорой помощи Юхновской ЦРБ пояснил, что им не дали стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом, потому что они не выполняли эту работу.
Ранее в соцсетях появилось видео, в котором водитель скорой помощи Юхновской ЦРБ рассказывает, что он и еще ряд водителей и фельдшеров – всего 14 человек - не получили стимулирующих выплат, которые положены медработникам за работу с больными COVID-19 по постановлению правительства РФ №484. По его словам, он и коллеги обратились в суд.
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"По результатам проверки удалось выяснить следующую информацию. Действительно, в суд обратились водители и фельдшера скорой помощи Юхновской ЦРБ с тем, что они хотят получать выплаты по постановлению №484. Дело в том, что ранее медработники и водители трижды отказались подписать согласие на работу с ковидными пациентами. Но без данного согласия они не могут быть включены во временное штатное расписание и, соответственно, претендовать на эти выплаты по 484 постановлению", - говорится в сообщении.
"Данные водители скорой помощи не привлекались к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией", - уточняет региональный минздрав.
Сообщается, что сотрудники обращались и в трудовую инспекцию, и прокуратуру, но в действиях главного врача нарушений выявлено не было, подчеркивают власти.
"По всем остальным федеральным и региональным постановлениям выплаты этим сотрудникам производятся", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калужская областьОбщество
 
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